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Барабанщика с маршей Алексея Санчука приговорили к 6 годам колонии

Барабанщика из группы "Требуем разойтись" Алексея Санчука приговорили к 6 годам колонии усиленного режима. Именно о таком наказании для него просил прокурор, и судья Московского района Минска Татьяна Пирожникова с этим согласилась, сообщают правозащитники.

"Требуем разойтись" на одном из воскресных маршей в Минске / фото из социальных сетей


Санчукова обвиняли сразу по трем статьям УК: в организации, активном участим в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, в обучении или иной подготовке лиц для участия в массовых беспорядках и в подготовке к участию в массовых беспорядках.

По версии обвинения, Алексей Санчук "под видом массовых мероприятий" в Минске "совершал действия, грубо нарушающие общественный порядок: перекрывал проезжую часть, оказывал явное неповиновение сотрудникам УВД, кричал лозунги, громко хлопал ладонями, размахивал бело-красным-белым флагом".  

Кроме того, у барабанщика нашли пиротехнику, петарды  и ряд других предметов. Это дало следствию основание полагать, что Алексей занимался еще и "обучением или иной подготовкой лиц для участия в массовых беспорядках".

Санчук признал себя виновным лишь в участии в маршах. По остальным статьям —  вину не признал.

Алексея Санчука вместе с коллегами-музыкантами задержали в минувшем ноябре в Минске во время репетиции. На них составили протоколы за участие в несанкционированной акции и наказали арестом. Но после 15-суточного ареста Алексея Санчука на свободу так и не выпустили, он стал фигурантом еще и уголовного дела.

Правозащитники признали его политзаключенным.
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