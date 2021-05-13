+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Лукашенко принял верительные грамоты новых послов. В том числе посла России

Александр Лукашенко во Дворце Независимости принял верительные грамоты посла России Евгения Лукьянова. Также сегодня верительные грамоты Лукашенко вручили послы Ирака, Никарагуа, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне. Еще тот "набор"...

Новый посол России

Лукашенко с послами говорил о войне. Надо понимать, от празднования Дня обеды он еще не отошел.

"Мы встречаемся сразу после празднования священной для каждого белоруса, каждого советского человека даты – Дня Победы и канун 80-летия Великой Отечественной войны", - сказал он.

По его словам, эта война была самой кровавой в истории человечества бойней, которая принесла страдания всем народам Советского Союза. В Беларуси погиб каждый третий житель, в большей части - мирное население.

"По сути это было целенаправленное жестокое и бесчеловечное истребление людей – настоящий геноцид. Мы это помним и в майские дни каждый год славим героев, скорбим о многомиллионных невинных жертвах", - рассказал Александр Лукашенко.

Впрочем, вручение верительных грамот послами интересно не событиями прошлого, а событиями сегодняшними. Ведь это - косвенное признание Александра Лукашенко легитимным президентом. "Набор стран" говорит сам за себя.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Ольга Карач
Переговоры Светланы Тихановской с лукашенко
Анатолий Санотенко
На джипах ста пятидесяти...
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]