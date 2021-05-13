Новый посол России





Лукашенко с послами говорил о войне. Надо понимать, от празднования Дня обеды он еще не отошел.





"Мы встречаемся сразу после празднования священной для каждого белоруса, каждого советского человека даты – Дня Победы и канун 80-летия Великой Отечественной войны", - сказал он.





По его словам, эта война была самой кровавой в истории человечества бойней, которая принесла страдания всем народам Советского Союза. В Беларуси погиб каждый третий житель, в большей части - мирное население.





"По сути это было целенаправленное жестокое и бесчеловечное истребление людей – настоящий геноцид. Мы это помним и в майские дни каждый год славим героев, скорбим о многомиллионных невинных жертвах", - рассказал Александр Лукашенко.





Впрочем, вручение верительных грамот послами интересно не событиями прошлого, а событиями сегодняшними. Ведь это - косвенное признание Александра Лукашенко легитимным президентом. "Набор стран" говорит сам за себя.



