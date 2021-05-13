Лукашенко принял верительные грамоты новых послов. В том числе посла России
Александр Лукашенко во Дворце Независимости принял верительные грамоты посла России Евгения Лукьянова. Также сегодня верительные грамоты Лукашенко вручили послы Ирака, Никарагуа, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне. Еще тот "набор"...
Новый посол России
Лукашенко с послами говорил о войне. Надо понимать, от празднования Дня обеды он еще не отошел.
"Мы встречаемся сразу после празднования священной для каждого белоруса, каждого советского человека даты – Дня Победы и канун 80-летия Великой Отечественной войны", - сказал он.
По его словам, эта война была самой кровавой в истории человечества бойней, которая принесла страдания всем народам Советского Союза. В Беларуси погиб каждый третий житель, в большей части - мирное население.
"По сути это было целенаправленное жестокое и бесчеловечное истребление людей – настоящий геноцид. Мы это помним и в майские дни каждый год славим героев, скорбим о многомиллионных невинных жертвах", - рассказал Александр Лукашенко.
Впрочем, вручение верительных грамот послами интересно не событиями прошлого, а событиями сегодняшними. Ведь это - косвенное признание Александра Лукашенко легитимным президентом. "Набор стран" говорит сам за себя.
"Белорусский партизан"
10:53 13/05/2021
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