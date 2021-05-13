Федута обсуждает с сокамерниками Шекспира и пишет книгу













"С сокамерниками обсуждают трагедии Шекспира, народ подсел на "Короля лира" и "Магбета". По рекомендации АИФа купили "Хрыстос прызямліўся ў Гародні". Ну чым не кніганоша?", — пишет Марина Шибко.





Интерес к Владимиру Короткевичу продиктован вероятно еще и тем, что Федута в заключении начал работать над книгой-комментарием к другому роману писателя "Каласы пад сярпом тваім". Он сейчас работает с текстом романа и заказал энциклопедию "Караткевич".





"Всех благодарит, кто написал, но письма не доходят, а чьи получил, на них ответил", — рассказала также Марина Шибко.





Ранее Александр Федута рассказывал, что в 2010 году в "Американке" он от руки "практически написал две книги".





Александра Федуту задержали 12 апреля в Москве вместе с адвокатом белорусского происхождения из США Юрием Зенковичем. Одновременно в Беларуси были задержаны лидер партии БНФ Григорий Костусев и экс-сотрудница минской компании Зенковича Ольга Голубович. Спустя несколько дней Александр Лукашенко заявил о раскрытии госпереворота и готовящегося покушения на него и его детей.





Задержанным предъявили обвинение в "заговоре с целью захвата власти неконституционным путём" (ч. 1 ст. 357 УК).





Белорусские спецслужбы говорят о девяти фигурантах этого дела. Четверо задержаны, еще пятеро — Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Игорь Макар и Виталий Макаренко — находятся за границей. Власти намерены решать вопрос об их экстрадиции.



