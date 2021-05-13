На линии огня









Израильская авиация наносит авиаудары по городу Газа. Фото: Getty Images









12 мая. Авиаудары по городу Газа. Фото: Getty Images





Фото: Reuters









Жители города Лод переносят свитки Торы из сожженной синагоги. Фото: EPA-EFE





Израильская противоракетная система «Железный купол» перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля. Фото: Reuters









10 мая. Израильская полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты для разгона палестинцев вблизи религиозного комплекса Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. С этого началось обострение. Фото: Getty Images