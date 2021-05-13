На линии огня
Израиль и Палестина начали новую войну. Посмотрите эти фото обстрелов приграничных городов
Фото: Ammar Awad / Reuters
11 мая. Район Аль-Римал в секторе Газа во время ответной бомбардировки израильскими войсками. Фото: Getty Images
Израильская авиация наносит авиаудары по городу Газа. Фото: Getty Images
12 мая. Авиаудары по городу Газа. Фото: Getty Images
Фото: Reuters
Жители города Лод переносят свитки Торы из сожженной синагоги. Фото: EPA-EFE
Израильская противоракетная система «Железный купол» перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля. Фото: Reuters
10 мая. Израильская полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты для разгона палестинцев вблизи религиозного комплекса Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. С этого началось обострение. Фото: Getty Images
09:53 13/05/2021
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