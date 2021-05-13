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Лукашенко проверяет окружение на верность

В романе Маркеса «Осень патриарха» президент разыграл фарс собственных похорон, чтобы оценить действия приближенных и разобраться с ними.



Ранее писал, что Вольфовича в Совет безопасности взяли для организации системной работы по удержанию власти Лукашенко. И по комплексу изменений в законодательстве о массовых мероприятиях, экстремизме, и т.д. видно, что работа такая идет. Но.

Появление декрета №2 вновь свидетельствует о том, что силовой блок не способен работать оперативно (за две недели) и системно одновременно, документ очень «сырой». Опуская правовые аспекты декрета – о них уже много писали – стоит отметить ряд неопределенностей в данном документе, которых в таких случаях быть не должно, пишет belprauda.com.

Декрет вступает в силу вследствие смерти президента в результате насильственных действий. Увы, сейчас очень много способов убить человека, при которых все будет выглядеть естественно: например, молодая пассия может налить благородного вина или друг Владимир пришлет вкусного чая (кстати, разработка химоружия для «решения специальных задач», к коим относятся локальные убийства, в России удостоена государственной премии), лыжи плохо смажут и т.п..

Вступление в силу декрета во многом будет зависеть от интерпретации смерти, т.е. от решения судмедэксперта и, условно говоря, лечкомиссии, а также привлеченных следователей.

Естественную смерть можно назвать насильственной и долго вести «следствие». Формально, и самоубийство президента является основанием для вступления в силу декрета (иные действия насильственного характера, декрет не содержит конкретики субъекта насилия). Так что для тех, кто будет после смерти президента (естественной или насильственной) стремиться к задействованию декрета, нужно заводить тесные знакомства с судэкспертами и следователями
Источник: Егор Лебедок
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