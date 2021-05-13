Иллюстрация: mspring.media





Суд Могилевской области 12 мая начал рассмотрение уголовного дела в отношении сразу 7 человек. Всех семерых обвиняют в преступлении по различным частям ст. 293 УК РБ — фактически, в организации массовых беспорядков. Государственные пропагандистские СМИ называют этих людей «группой Тихановского — Статкевича», пишет mspring.media.





До суда каждый из подсудимых провел разное время в следственных изоляторах и ИВС. Правозащитное сообщество Республики Беларусь признало всех семерых политзаключенными.





СЕМЬ СИДЯЩИХ





Павел Северинец не видел свободы с 7 июня 2020 года (!). Тогда его задержали после разрешенного избирательного пикета возле Комаровского рынка в Минске. Над ним провели несколько административных судебных процессов, итогом которых стали 75 суток ареста. Затем на Северинца возбудили уголовное дело по ст. 293 УК (Организация массовых беспорядков).





10 июня 2020 года в рамках административного дела был задержан блогер из Орши Дмитрий Козлов. Как и в случае с Северинцем, ему назначили сначала аресты, а затем завели уголовное дело по ст. 293 УК РБ.

Иллюстрация — spring96.org





В сентябре 2020 года силовики задержали активистов «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля, Павла Юхневича и Андрея Войнича. В квартиру, где находились Войнич и Юхневич, одновременно через окно и дверь ворвались сотрудники, предположительно, СОБР в масках и с оружием. В квартиру Афнагеля тоже выломали дверь. Активистам «Европейской Беларуси» предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 УК. В феврале 2021 года Афнагелю дополнительно предъявили обвинение по ч. 3 ст. 293 УК — обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках или финансирование этой деятельности.





Редакторку телеграм-каналов «Мая краіна Беларусь», «Беларусь 24» и некоторых других Ирину Счастную задержали 18 ноября 2020 года сотрудники ГУБОПиКа, переодетые в сотрудников ЖЭСа. В квартире Ирины был проведен обыск, изъяты ноутбук, телефон, деньги. После этого Ирину увезли для допроса в СК. Ей предъявили обвинение по ч. 2.ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси: участие в массовых беспорядках, якобы выражавшихся в ведении «деструктивных» телеграм-каналов.





39-летнего Максима Винярского задержали 22 января 2021 года сотрудник ГУБОПиК. Согласно пресс-релизу МВД, осенью активист якобы призвал людей выходить на митинги с бело-красно-белой символикой и «оказывать сопротивление милиции». Винярскому также предъявлено обвинение в подготовке «массовых беспорядков» по ст. 13 ч. 2 статьи 293 Уголовного кодекса.





Следствие по неизвестным причинам объединило в одну «группу Тихановского-Статкевича» людей, которые были задержаны в разное время и при разных обстоятельствах. Суд мог бы прояснить детали и логику следователей, однако процесс без объяснения причин через СМИ объявили закрытым.









НЕ СТОИМ В ПОРОГЕ





Поскольку о том, что суд пройдет в закрытом режиме, не было объявлено в ходе самого процесса, родственники, друзья и товарищи прибыли на первое заседание, чтобы поддержать политзаключенных. Ну — или хотя бы увидеть, как их заводят в зал. Всего на суд пришло примерно сорок человек.





У силовиков было свое мнение на этот счет. С самого утра в холе Могоблсуда дежурило все начальство Ленинского РОВД. 7 офицеров милиции встречали тех, кто пришел на заседание, после чего фактически прогоняли людей на улицу без объяснения причин, заявляя, что в холе находиться нельзя. Также милиционеры категорически запретили вести фото и видеосъемку, о чем отдельно предупредили журналиста Deutsche Welle Александра Буракова и автора 6tv.by Алеся Соболевского.





Весь процесс контролировал аж сам заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома Владимир Рыжанков.





Родственникам и друзьям подсудимых стали ожидать начала процесса на улице, но и милиция прогнала их и оттуда.





Сотрудник Ленинского РОВД Василий Корнеенко, активно занимавшийся политически-мотивированным преследованием могилевчан весь прошлый год, заявил собравшимся, что «если они не разойдутся, то их сбор будет расцениваться как несанкционированное массовое мероприятие».





Василий Корнеенко





В этот же момент к зданию суда прибыли сотрудники ОМОН УВД Могилевского облисполкома. Люди поспешили разойтись. Но правоохранители не унялись.





КРИВАЯ ТРАДИЦИЯ МАЙСКИХ ЗАДЕРЖАНИЙ





Сразу после того, как люди ушли от суда, ОМОН начал задерживать журналистов и активистов.





Первым попал под удар журналист, сотрудничающий с Deutsche Welle Александр Бураков, который собирался делать материал с заседания. Его отвезли в Ленинский РОВД и на момент публикации на него составляют протокол.





Затем был задержан могилевский журналист Владимир Лапцевич, который также планировал сделать материал по процессу.





Третьим задержанным стал региональный координатор оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Олег Аксёнов.





Александр Бураков





Что вменяют им в вину — ясности нет. Стоит отметить, что никакого несанкционированного массового мероприятия около суда не было.





Задержания 12 мая продолжают печальную традицию «майского политического сыска» в Могилеве.





Напомним, что Александр Бураков был задержан 8 мая 2020 года и осужден на 10 суток ареста из-за того, что, якобы, принимал участие в несанкционированном массовом мероприятии 6 мая около ИВС УВД Могилевского облисполкома. Тогда Бураков всего лишь выяснял статус и местонахождение блогера и политика Сергея Тихановского.





За это же был задержан племянник Буракова, журналист и правозащитник Саша Райкон, который также получил 10 суток ареста.





К 21 суткам ареста по двум административным протоколам тогда же был осужден фрилансер Михаил Аршинский.





Всего в мае 2020 года по политически мотивированным административным делам штрафы и аресты получили 17 человек.





Май 2021 продолжает эту кривую традицию.





ТАК, СТОП, А ЧТО С СЕВЕРИНЦЕМ И КОМПАНИЕЙ?





А мы ничего не узнаем до конца процесса над «группой Тихановского-Статкевича». Адвокаты фигурантов по этому делу находятся под подпиской о неразглашении, суд проходит в закрытом режиме.