Как подчеркнул министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, Лондон согласился на перевод военного преступника в одну из своих тюрем, поскольку Британия приложила немало усилий к тому, чтобы доказать его причастность к резне в Сребренице, пишет TUT.BY.





«Мы должны гордиться тем, что от помощи в его поимке и аресте до тюремной камеры, которая теперь ему грозит, Британия все 30 лет добивалась того, чтобы он понес наказание за свои чудовищные преступления», — подчеркнул Рааб.





Кто такой Радаван Караджич и за что ему дали пожизненное?





Радаван Караджич — первый президент Республики Сербской, которая была создана в 1992 году после распада Югославии. В 1992—1996 годах Караджич был президентом Республики Сербской, во время Боснийской войны 1992−1995 годов являлся политическим лидером боснийских сербов.





Гаагский трибунал обвинил его в геноциде, убийствах, развязывании кампании террора против мирных жителей, преследованиях, депортациях, взятии заложников, причинении серьезного физического ущерба.





Ордер на арест Радавана Караджича Гаагский трибунал выдал в 1995 году. Позже за его голову была объявлена награда в 5 миллионов долларов. До ареста в 2008 году Караджич жил под именем Драгана Дабича и работал в частной клинике — в молодости он получил специальность психиатра в сараевском университете. Для того чтобы убедиться в том, что задержали именно Караджича, пришлось провести тест ДНК — борода и лишний вес сильно изменили внешность первого президента Республики Сербской.





Радаван Караджич. Слева — 13 февраля 1995 года, в центре — незадолго до ареста в 2008 году, справа — в день вынесения приговора, 24 марта 2016 года. Коллаж TUT.BY





В 2016 году Радавана Караджича признали виновным по 10 пунктам, один из них касался организации резни в Сребренице. Несмотря на то что непосредственного участия в боевых действиях Караджич не принимал, суд посчитал, что он ничего не сделал для того, чтобы предотвратить насилие. Его приговорили к 40 годам заключения.





В 2019 году ему ужесточили наказание — с 40 лет заключения до пожизненного. Радаван Караджич назвал это «бесплодной местью».





«Эта бесплодная месть Гаагского трибунала мне, старику, не может ничего сделать. Мы не сдавались, когда было и потяжелее, не сдадимся и впредь, я никогда не перестану бороться за истину о нашей праведной борьбе в войне, которую нам навязали и от которой страдали все три народа (сербы, хорваты и бошняки-мусульмане. — Прим. ред.). В любой войне, особенно гражданской, <…> совершались преступления, которые наша страна, если знала о них, осуждала и расследовала. Поэтому всегда и везде будем сохранять достоинство, не будем ненавидеть других и будем гордо хранить то, что превыше всех нас — нашу Республику Сербскую», — заявил он.



