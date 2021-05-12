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Россия опустошает западные посольства со скоростью один дипломат за два дня

Россия выслала 55 дипломатов за четыре месяца. В среднем МИД РФ объявляет персонами нон-грата по одному человеку каждые два дня.


Россия продолжает высылать сотрудников западных посольств, отказываясь идти на попятную в дипломатической войне, масштабы которой уже превзошли рекорды времен Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер.

Во вторник МИД объявил персоной нон-грата помощника атташе по вопросам обороны посольства Румынии в Москве Алин Илиеску.

Как сообщает РИА Новости, румынского посла Кристиана Истрате вызвали на Смоленскую площадь, где вручили ноту о высылке с предписанием покинуть Россию «в течение 72 часов».

Илиеску стал 55-м западным дипломатом, высланным из России с начала 2021 года, следует из статистики, которую собрал ТАСС. Волна изгнаний началась 18 января, когда персонами нон-грата были объявлены двое сотрудников посольства Нидерландов. МИД объяснил это решение ответными мерами на высылку двух российских дипломатов, которых голландские власти обвинили в шпионской деятельности, сообщает Finanz.

5 февраля домой отправили шведского, польского и немецкого дипломатов за участие в акциях в поддержку Алексея Навального. Германия, Польша и Швеция ответно выслали трех россиян.

8 февраля Россия объявила персоной нон-грата первого секретаря посольства Албании в Москве, а 18 февраля - сотрудника посольства Эстонии.

16 апреля МИД выслал 10 американских дипломатов, 17 апреля - украинского консула, а 18 апреля - 20 сотрудников посольства Чехии.

Спустя два дня, когда Прага выставила ультиматум и объявила о 4-кратном сокращении штата российского посольства МИД РФ потребовал уволить из чешской дипмиссии десятки россиян, уменьшив ее численность на 111 человек.

20 апреля персонами нон грата стали первый секретарь консульской службы и первый секретарь по торгово-экономическим вопросам посольства Болгарии в Москве.

26 апреля были высланы помощника атташе по вопросам обороны и еще один сотрудник посольства Украины, а спустя два дня трое дипломатов Словакии, двое из Литвы и по одному представителю посольств Латвии и Эстонии. Эти страны высылали российских дипломатов в знак солидарности с Чехией, пишет Thinktanks.by.
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