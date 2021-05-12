



Россия продолжает высылать сотрудников западных посольств, отказываясь идти на попятную в дипломатической войне, масштабы которой уже превзошли рекорды времен Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер.





Во вторник МИД объявил персоной нон-грата помощника атташе по вопросам обороны посольства Румынии в Москве Алин Илиеску.





Как сообщает РИА Новости, румынского посла Кристиана Истрате вызвали на Смоленскую площадь, где вручили ноту о высылке с предписанием покинуть Россию «в течение 72 часов».





Илиеску стал 55-м западным дипломатом, высланным из России с начала 2021 года, следует из статистики, которую собрал ТАСС. Волна изгнаний началась 18 января, когда персонами нон-грата были объявлены двое сотрудников посольства Нидерландов. МИД объяснил это решение ответными мерами на высылку двух российских дипломатов, которых голландские власти обвинили в шпионской деятельности, сообщает Finanz.





5 февраля домой отправили шведского, польского и немецкого дипломатов за участие в акциях в поддержку Алексея Навального. Германия, Польша и Швеция ответно выслали трех россиян.





8 февраля Россия объявила персоной нон-грата первого секретаря посольства Албании в Москве, а 18 февраля - сотрудника посольства Эстонии.





16 апреля МИД выслал 10 американских дипломатов, 17 апреля - украинского консула, а 18 апреля - 20 сотрудников посольства Чехии.





Спустя два дня, когда Прага выставила ультиматум и объявила о 4-кратном сокращении штата российского посольства МИД РФ потребовал уволить из чешской дипмиссии десятки россиян, уменьшив ее численность на 111 человек.





20 апреля персонами нон грата стали первый секретарь консульской службы и первый секретарь по торгово-экономическим вопросам посольства Болгарии в Москве.



