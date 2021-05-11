



















Франак Вячорка – советник Светланы Тихановской по международным вопросам – в эфире «Белсата» объяснил : есть страны, в которых Беларусь стоит первой в повестке дня, а есть те, у которых другие приоритеты, как то пандемия коронавируса, мир на Балканах или безопасность в Северной Африке.





Часть стран, особенно в Юго-Западной Европе, говорит он, «считает, что белорусский вопрос успокоился: кризис не решился, но и нет эскалации». Поэтому вопросы по Беларуси решаются медленнее.





«Безусловно, для иностранцев, для Евросоюза важно видеть картинку, – объясняет Франак Вячорка. – Если есть протесты, это значит, что народ не смирился, народ борется. Это симптом, что страна в кризисе. Если протестов нет, тогда возникает вопрос: действительно ли ситуация плохая, или ситуация, может быть, нормализовалась?»





Он добавляет, что офис Тихановской в ответ на это объясняет, что «в условиях фашистской диктатуры протесты невозможно организовать». Люди, говорит он, сейчас строят структуры, общаются, но не выходят на улицы, так как это ведет к арестам. Вячорка добавляет: «Подставлять людей мы не хотим – самое ценное, что у нас есть, это люди».





При том такой «незаметный» протест – тоже протест, заявляет Франак Вячорка, и не свидетельствует, что «народ смирился». Он добавляет: Тихановская призывает строить политику в отношении Беларуси «не на основе фоток и картинок, а на основе ценностей», так как белорусы «уже всему миру показали, что они за новые выборы и за свободу».