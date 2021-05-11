Почему Евросоюз медлит с санкциями против Лукашенко? Объясняет Франак Вячорка, советник Тихановской
Первый пакет санкций Евросоюза против окружения Лукашенко приняли 2 октября 2020 года, второй – 6 ноября, третий – 17 декабря. С тех пор ожидается принятие и четвертого пакета. Однако мило пять месяцев, а новых санкций Евросоюза нет. Почему?
Франак Вячорка – советник Светланы Тихановской по международным вопросам – в эфире «Белсата» объяснил: есть страны, в которых Беларусь стоит первой в повестке дня, а есть те, у которых другие приоритеты, как то пандемия коронавируса, мир на Балканах или безопасность в Северной Африке.
Часть стран, особенно в Юго-Западной Европе, говорит он, «считает, что белорусский вопрос успокоился: кризис не решился, но и нет эскалации». Поэтому вопросы по Беларуси решаются медленнее.
«Безусловно, для иностранцев, для Евросоюза важно видеть картинку, – объясняет Франак Вячорка. – Если есть протесты, это значит, что народ не смирился, народ борется. Это симптом, что страна в кризисе. Если протестов нет, тогда возникает вопрос: действительно ли ситуация плохая, или ситуация, может быть, нормализовалась?»
Он добавляет, что офис Тихановской в ответ на это объясняет, что «в условиях фашистской диктатуры протесты невозможно организовать». Люди, говорит он, сейчас строят структуры, общаются, но не выходят на улицы, так как это ведет к арестам. Вячорка добавляет: «Подставлять людей мы не хотим – самое ценное, что у нас есть, это люди».
При том такой «незаметный» протест – тоже протест, заявляет Франак Вячорка, и не свидетельствует, что «народ смирился». Он добавляет: Тихановская призывает строить политику в отношении Беларуси «не на основе фоток и картинок, а на основе ценностей», так как белорусы «уже всему миру показали, что они за новые выборы и за свободу».
Источник: Белсат
07:06 13/05/2021
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