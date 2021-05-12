Почему Джули Фишер не будет послом в Беларуси? На ОНТ объяснили

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В МИД подчеркнули готовность официального Минска принять посла США, но хотят видеть «понятную перспективу дальнейшего сотрудничества со Штатами».





В эфире ОНТ 12 мая политолог Петр Петровский высказался о том, доедет ли посол Джули Фишер в Минск. По его мнению, американцы не восприняли «задиристый» ответ МИД Беларуси в марте и пытаются «посла США сюда привлечь».





Вопрос в том, согласится ли посол Фишер вручить верительные грамоты, – заявил политолог в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ.





Петровский считает, что послу Фишер сейчас приходится менять собственную политику. Для Фишер было бы лучше, если бы она «дала верительные грамоты».





Если она не будет этого делать, то она послом в Беларуси не будет, – пояснил Петровский.



