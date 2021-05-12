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Виктор Медведчук покинул Офис генерального прокурора. Меру пресечения изберут завтра

Политик рассказал журналистам, что ознакомился с подозрением. На ознакомление с материалами дела защите Медведчука дали три часа.

Фото: скриншот

Народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук вечером в среду, 12 мая, вышел из Офиса генерального прокурора, куда пришел, чтобы получить подозрение. Он сказал, что прокуроры дали ему ознакомиться с копией подозрения, но оригинал не вручили. Транслировало заявление Медведчука Нromadske.

Медведчук рассказал, что его подозревают в совершении государственной измены и нарушении правил войны, в частности речь идет о разграблении национальных ценностей в оккупированном Крыму.

"Согласно действующему законодательству подозрение не вручили, но с подозрением я ознакомился вместе с адвокатом", - сказал он.

Адвокат нардепа отметил, что прокуроры вручили экземпляр сообщения о подозрении. Кроме того, на ознакомление с материалами дела защите Медведчука дали три часа.

"Подозрения, как нам сказали, направили вчера в Секретариат ВР и по моему адресу проживания", - добавил Медведчук.

Он также отдельно добавил, что не планирует уезжать из Украины.

Адвокат Медведчука Богдан Коваль сказал, что судебное заседание по избранию меры пресечения, скорее всего, будет уже в четверг.
korrespondent.net
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