«Белорусский снайпер» – это политический триллер, появившийся в книжных магазинах Польши. Герои книги рискуют собственными жизнями, чтобы свергнуть режим Лукашенко. Интервью с Лешеком Шерепкой, автором книги, доктором исторических наук, послом Польши в Беларуси в 2011-2015 годах. Дипломат рассказывает Белсат , в какую ловушку попал Александр Лукашенко, что может быть после него, и оценивает противоречит ли то, что делает белорусский диктатор, интересам России?





Книга сразу привлекает внимание обложкой: сочетание бело-красно-белых цветов, фрагмент картины Марка Шагала, который родом из Беларуси, внизу – сожженный автомобиль. Обложка несет какой-то смысл, кроме того, чтобы привлечь внимание? Что она означает?





Об этом нужно спросить графика: он придумал, а я сказал, что согласен. Я думаю, обложка привлекает внимание и связана с Беларусью. В общих чертах она передает смысл того, что есть в книге.





В Беларуси есть контраверсионная поговорка, что Беларусь спасет только снайпер. Книга про этого снайпера?





Мне трудно сказать. Название связано с тем, что главный герой занимается этой профессией, так что посмотрим, что он дальше будет делать. На данный момент могу только это сказать.





Я понял из книги, что здесь смешаны реальные события, свидетелем части которых вы были сами или знали участников лично. Вы поменяли фамилии героев, но они очень легко читаются. Даймон – Виктор Шейман, Павел Шемет – Павел Шеремет, Лукавый – Лукашенко. Но есть лица, которых я не могу распознать. Например, Олег Прибыловский – фиктивный образ или настоящая личность?





Это герои романа. В этом жанре и нужно держаться. Наверное, белорусам легко понять, кто есть кто. В Польше не так легко. Это совсем другое дело для поляков и Запада. Я хотел написать книгу в этом жанре, потому что для меня это бóльшая свобода. Если пишете научную работу или даже эссе, нужно иметь источники, чтобы защитить все тезисы. Я хотел показать белорусскую действительность, осмыслить ее. Если ее осмыслить, то лучше понимаешь, в какой среде живешь. Иногда бывает, что человеку со стороны, как я, легче понять, что происходит, чем тем, кто внутри.





Если бы не было событий прошлого лета и осени, белорусской революции, вы бы написали эту книгу?





Такие книги не пишутся в течение одного дня. Идея возникла еще тогда, когда я был послом. Я искал подходящие события. Главным толчком была смерть Павла Шеремета. Я думал как показать его на фоне эпохи и того, что вокруг происходит. Наверное, если бы я сегодня этим занимался, то немного по-другому это сделал, ведь в этой книге не до конца раскрытые вещи появляются. А после того, как мы последние несколько месяцев наблюдали за происходящим (режим стал еще более репрессивным), наверное, я бы еще более круто показал действия системы.





Вы многолетний аналитик Центра восточных исследований, правительственного аналитического центра в Варшаве. Между прочим несколько месяцев назад вы написали в журнале «Новая Восточная Европа» статью под названием «Послезавтра». Это попытка анализа, что может быть после Лукашенко. Я почитал этот текст. Самый важный момент, мне кажется, – вы описываете ловушку, в которую попал Лукашенко. Могли бы вы рассказать, что это за ловушка?





Самая главная – наверное, что он подумал, будто он всесилен, что для него нет альтернативы, что он самый умный, что он делает добро всем. И есть такая черта характера: когда человек слишком долго у власти, он думает, что он лучший, и не видит себе другой роли в обществе. В статье самое главное – мы можем говорить, что будет после Лукашенко. Ведь еще 10 лет назад никто об этом не думал. Теперь видно, что он не вечен. Надо думать, что делать дальше.





Я обратил внимание: если диктатура слишком длинная, если у нее громадные корни, потом из диктатуры очень трудно выйти. Может быть, это проблема и Беларуси – ведь Лукашенко у власти 26 лет, почти уже 27. Это своеобразная власть, типично авторитарная. Я обратил внимание, что в Беларуси в действительности не имеют слишком большого опыта демократии. Сложно сказать, как они сейчас в условиях демократии будут действовать. Легко будет прийти в какой-то тупик и вернуться к прошлому. Выбрать опять такого диктатора, который будет за нас решать все вопросы. Демократия – это прежде всего ответственность. Очень мало людей готовы взять на себя ответственность. Вы помните, что написал Фромм? «Бегство от свободы». Это наблюдалось во многих странах и может быть правдой для Беларуси. Надо уже сейчас думать, как разобраться с Беларусью, которая будет после Лукашенко. Мне трудно сказать, когда это будет. Но это уже обозримое будущее.





Как вы понимаете планы Лукашенко: он хочет остаться у власти максимально или все же передать ее преемнику?





Я думаю, что он хотел бы до конца остаться у власти. У него на совести тяжелые вещи: он опасается, что, если не будет иметь власти, будет отвечать за них. Трудно сказать, что он конкретно хотел бы делать, наверное, он думает о примере Азербайджана. При сохранении формальной демократии есть эластичный метод передачи власти наследнику.





Виктор Лукашенко может стать следующим Лукашенко во главе Беларуси?





Я бы сказал, что это может быть кто-то из семьи или ближайшего окружения, кому Лукашенко доверяет, кто не подведет его. Как в свое время Ельцин доверял Путину, что можно передать ему власть и он будет держать слово. Я бы не обращал внимания на конституционные планы: это все будет делать Лукашенко, и он сделает так, чтобы было хорошо ему, а не народу.





Последний вопрос о Путине. Совпадают ли планы и интересы Путина с планами Лукашенко? Путин хочет того же, что и Лукашенко, или, однако, у него другие планы на Беларусь?





То, что делает Лукашенко, не противоречит интересам России. Благодаря этому он так долго держится у власти. Он делает то, о чем Россия думает в долгосрочной перспективе. Мы постоянно говорим о том, когда Беларусь включат в состав России. Это свидетельство того, что Лукашенко на протяжении всей своей власти не сделал ничего, чтобы такой вариант исключить. Он в действительности затирает границу между россиянами и белорусами. Он постоянно повторяет, что белорусы – это россияне со знаком качества. Для России он удобен. Но он слишком долго у власти, у него много рычагов, он опытный, слишком сильный партнер для России. Наверное, если бы пришел новый человек, который должен еще только строить свою систему власти, России это было бы удобнее. Не думаю, что Россия рискнет дестабилизировать обстановку в Беларуси, чтобы убрать Лукашенко. Это невозможно. Но если будет подходящий случай, они могут им воспользоваться.





Интервью записано 6 мая 2021 года для программы «ПроСвет» с Сергеем Пелесой.







