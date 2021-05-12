Шульман: «Филологи не растоптали насмерть Александра Григорьевича?»

― В случае моей смерти никого не винить, а всю власть отдать Совету безопасности…, — так отреагировала Екатериана Шульман на вопрос о Декрете №2, согласно которому в случае смерти Лукашенко власть переходит к Совбезу.





На замечание, а не исчезнет ли с политической парты мира республика Беларусь, учитывая, что ее силовики учились в советских военных академиях и независимость страны для них может не представлять ценности?





― Для любого начальства независимого государства эта независимость является основным ресурсом, поэтому поверьте, то, что они учились в советской военной академии, может, поможет им лучше отстреливаться в случае чего, но никак не сделает их сторонниками интеграции с кем бы то ни было, — успокоила Екатерина Шульман.





По ее мнению, Лукашенко — «удивительный совершенно политический субъект».





— Это человек, который будучи с трех сторон окруженный гораздо более могущественными, чем он политическими субъектами, желающими его политической же погибели, как-то ухитряется при этом выживать. Это западное сообщество, вообще международное сообщество, в широком смысле это Российская Федерация, это его собственные граждане, — пояснила политолог.





По ее мнению, сам этот декрет является неким риторическим ответом на легенду о покушении.





— 9 мая там колонны не прорвались из Литвы танковые, нет? И какие-то филологи не растоптали насмерть Александра Григорьевича? — иронично поинтересовалась Шульман.





― Даже букинисты остались на месте.





― Ну, хорошо, пронесло. Поэтому такого рода политические декларации демонстрируют, во-первых, его решимость стоять до конца, видимо, кроме его физической смерти никакого другого сценария власти не предполагается.





С другой стороны, это некая пародия на то, что произошло в Казахстане. Где, кстати, продолжается очень постепенная передача полномочий от первого президента и председателя Совбеза к его преемнику действующему президенту. Это интересный процесс, мы за ним тоже наблюдаем. Там много любопытного для политолога.





То, что происходит в Беларуси, скорее относится не к нормотворчеству, а к области политической риторики.



