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Министр обороны Украины: Киев имеет план действий на случай вторжения с территории Беларуси

Украина пока не видит угрозы вторжения с территории Беларуси, но у украинского Генерального штаба есть план реагирования на такой случай, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

"Мы очень тщательно отслеживаем ситуацию. Безусловно, учитываем и такую возможность вторжения российских войск - с белорусского направления или распространения военной агрессии через территорию Беларуси. Но на теперешнее время непосредственных угроз мы не отмечаем", - цитирует interfax.by Тарана, который сказал на специальной сессии всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве в среду.

"В то же время в случае необходимости у нас разработаны Генеральным штабом определенные планы, и мы знаем, что делать, если мы увидим признаки создания группирования вооруженных сил, которое может быть применено через территорию Беларуси для нападения на Украину", - добавил Таран.
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