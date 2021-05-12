"Мы очень тщательно отслеживаем ситуацию. Безусловно, учитываем и такую возможность вторжения российских войск - с белорусского направления или распространения военной агрессии через территорию Беларуси. Но на теперешнее время непосредственных угроз мы не отмечаем", - цитирует interfax.by Тарана, который сказал на специальной сессии всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве в среду.





"В то же время в случае необходимости у нас разработаны Генеральным штабом определенные планы, и мы знаем, что делать, если мы увидим признаки создания группирования вооруженных сил, которое может быть применено через территорию Беларуси для нападения на Украину", - добавил Таран.



