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Карбалевич: «В отношениях Путина и Лукашенко происходит что-то важное, и оно скрывается от общественности»

Политолог обратил внимание на странные совпадения в двусторонних отношениях. — В отношениях между союзниками появились новые конфликтные узлы, — считает Валерий Карбалевич.



Россия до сих пор не выделила Беларуси кредит в размере $ 500 млн, обещанный Путиным еще в сентябре прошлого года.

Возникла какая-то странная история с поставками российской нефти на НПЗ «Нафтан» в Новополоцке. В мае поставки сократились в 2,2 раза. Причем, официально никто ничего не объясняет. Неофициально озвучивается версия, что, дескать, «Роснефть» испугалась американских санкций в отношении белорусского НПЗ.

Но, во-первых, санкции вступают в силу только с 3 июня. Во-вторых, решение США не предусматривает вторичных санкций, т. е. они не распространяются на третьи страны и их компании.

Весьма вероятно, что Россия, использует американские санкции как предлог, чтобы создать новый механизм давления на официальный Минск.

3 мая Министерство юстиции отказало в регистрации пророссийской партии «Союз». Лукашенко хочет иметь монополию на отношения с Россией. Как только дело дошло до возможности Москвы влиять на внутреннюю политику Беларуси через рычаги, которые Лукашенко не может контролировать (то есть пророссийскую партию), был включен тормоз.

9 мая Лукашенко и Путин говорили по телефону и договорились о новой встрече, хотя совсем недавно вели переговоры (22 апреля). Кажется, в двусторонних отношениях происходит что-то важное, и оно скрывается от общественности.
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