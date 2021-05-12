Марии Колесниковой предъявили окончательное обвинение
Надо понимать, следствие по делу Координационного совета закончено.
Фото из открытых источников
Члену штаба Виктора Бабарико, члену президиума Координационного совета Марии Колесниковой предъявлено окончательное обвинение. Ее обвиняют по трем уголовным статьям. Уголовное дело Колесниковой объединено с делом юриста Максима Знака в одно производство.
Напомним, вчера стало известно о том, что Знаку также предъявлено обвинение. Теперь с материалами своего дела начала знакомиться и Колесникова.
В аккаунте Марии Колесниковой в Фейсбуке появилось публичное обращение.
— 12 мая, год назад я приняла самое важное решение в моей жизни. Понимая все риски и высокую вероятность, что я окажусь там, где я сейчас — я с радостью стала частью команды Виктора Дмитриевича. Ни на секунду не жалею о своем решении и сейчас, — пишет в нем Колесникова. Известно, что аккаунт после того, как она оказалась в тюрьме, ведет ее сестра.
По словам адвоката Максима Знака Дмитрия Лаевского, он не может разглашать какие-либо сведения о ходе следствия и даже фамилии следователей. Он отмечает, что обвинение Знака «состоит из абстрактных формулировок, из которых абсолютно неясно, в чем именно заключаются действия Знака, расцененные следствием как преступление».
Напомним, 7 сентября 2020 года Мария Колесникова пропала — неизвестные схватили ее в центре Минска. На следующий день стало известно, что ее вместе с Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым, входящими в основной состав Координационного совета, пытались насильно вывезти в Украину белорусские спецслужбы. Однако Колесникова сделать этого не дала: в пограничной зоне она порвала белорусский паспорт и направилась пешком в Беларусь, где и была задержана.
14:35 12/05/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение