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Казакевич: Декрет Лукашенко ничего не решает и создает системе больше проблем

Новый декрет внушает номенклатуре не чувство защищенности, а еще большие опасения за свое будущее, заявил «Белорусскому партизану» директор института «Палітычная сфера» Андрей Казакевич.

Казакевич: Декрет Лукашенко ничего не решает и создает системе больше проблем
Фото: КоммерсантЪ
– Александр Лукашенко все-таки выполнил обещание и подписал 9 мая декрет о передачи полномочий Совбезу в случае его гибели. Было много споров насчет причин появления этого документа. Какого мнения придерживаетесь вы?

– Мне кажется, что издание этого декрета свидетельствует об отсутствии видения, каким образом менять систему и обеспечивать ее преемственность. 

Было желание что-то придумать, хоть как-то продвинуться в некоторых фрагментах политической реформы, но по итогу принято во многом спонтанное, несистемное, не проработанное серьезно решение. Это свидетельствует о деорганизации на самом высшем политическом уровне.

На выходе получился пустой с юридической и политической точки зрения документ. На самом деле этот декрет создает больше проблем и не решает ничего.

Ситуация с ним напоминает дискуссию по конституционной реформе: она ведется уже несколько лет, но власти не могут предъявить даже небольшого фрагмента будущего основного закона страны. Или возьмем разговоры об изменении роли Всебелорусского народного собрания: сколько сказано слов, но конкретики вообще никакой нет.

– Декрет выглядит проигрышным для Лукашенко еще и как информационный повод: в том числе чиновникам дали повод задуматься, что будет после его ухода. 

– Соглашусь, что в информационном поле Лукашенко таким образом ничего не выигрывает. Если уж подписывать документ такого плана, то хорошо проработанный, который вписывался бы в конституционную модель.

Выглядит все так, что Лукашенко некуда было деваться: пообещал подписать документ – вот и подписал. 

– А может быть декрет поспособствует сплоченности вокруг Лукашенко номенклатуры, которой обещают передать бразды правления в форме Совбеза?

– Наоборот. До этого все было понятно: президентские полномочия перейдут к премьеру – значит, условный Головченко будет всем рулить. А сейчас стало вообще непонятно.

Декрет противоречит Конституции. Состав Совбеза очень разнородный: непонятно, как люди там будут взаимодействовать. У Совбеза нет практики принятия серьезных решений. При тайном голосовании может возникнуть хаос. Непонятно, кто же в итоге будет главным.

В таком виде декрет, мне кажется, скорее внушает номенклатуре не чувство защищенности, а еще большие опасения за свое будущее. Риски для нее возрастают. 

– Декрет появился после того, как Лукашенко и спецслужбы заявили о подготовке покушения на него. Он реально верит в такую возможность?
– Исключать такого рода развития событий нельзя: в этом мире возможно все. Угроз может быть много – и свои могут что-нибудь предпринять.

Но недавний случай был, скорее всего, инсценирован белорусскими спецслужбами. 

Если бы это действительно был заговор и Лукашенко верил в него, то, наверное, уже арестовали бы под сотню человек, которые пересекались с заговорщиками.

– Зачем тогда Лукашенко так упорно развивает эту тему, несмотря на скепсис что внутри страны, что за ее пределами?

– Этот информационный повод кажется Лукашенко выигрышным, т.к. превращает его в жертву, а не агрессора, который подавляет свободу людей. Это может стать оправданием репрессий. Власти продвигают идею, что протесты не были мирными, а предусматривали госпереворот с убийствами людей. Наверху есть надежда, что отдельными социальными группами это утверждение будет принято.
«Белорусский партизан»
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