Прощай, империя!

Большое видится на расстоянии. Рассмотреть его часто мешает та рубашка, которая ближе к телу. Т.е. собственные проблемы и вызовы. Но мы, живя в глобализованном мире, вынуждены смотреть на него широко открытыми глазами. Потому, что происходящее далеко очень скоро может оказать прямое воздействие на нас.





Империи схлопываются в три этапа: сначала они теряют идеологическую власть и не могут сформулировать привлекательную картину будущего для подчиненных территорий; затем они теряют экономическое влияние; и в последнюю очередь они теряют военный контроль над территорией, который в новых условиях становится бессмысленным или невозможным. А теперь коротко и по порядку.





Вторая Карабахская война закончилась катастрофическим разгромом единственного союзника России на Южном Кавказе — Армении. Хотя Москва утверждает, что по результатам войны она расширила свое влияние в регионе, так как теперь ее войска под видом миротворцев и в Азербайджане. Но это попытка сохранить хорошую мину при плохой игре.





Во-первых, Баку остановил войну совершенно осознанно, так как дальнейшее наступление азербайджанских войск закончилась бы тотальной резней армян в Карабахе. Никакие приказы из Баку не смогли бы остановить жажду мести. А это вызвало бы жесткую реакцию Запада. И было чревато выходом из-под контроля азербайджанского политического руководства собственных военных на фронте.





Во-вторых, российские миротворцы находятся в Азербайджане в строго определенных локациях, на ограниченный срок и с ограниченными возможностями. Армянские военные, которые тесно связаны с российскими, находились в Карабахе бессрочно. Больше их там нет.





В-третьих, кроме российских военных в Азербайджане закрепились в противовес им и турецкие. Тут значение имеет сам факт, а не масштаб присутствия.





В-четвертых, все увидели в очередной раз то, что было известно и раньше: ОДКБ — пустое место. А гарантии безопасности от России не стоят бумаги, на которой они написаны. Мало того, что большинство членов ОДКБ откровенно и в течение многих лет поддерживали Баку. Но Москва промолчала даже после того, как начались удары по собственно территории Армении.





В-пятых, Баку и Анкара весьма недвусмысленно дают понять, что хотели бы видеть Армению частью региональных экономических и инфраструктурных проектов. Насколько у них это получится — вопрос открытый. Но эти планы — прямой намек Москве готовиться на выход из Армении. Ибо если будут даны четкие гарантии неприкосновенности армянских границ, а вопрос Карабаха решен окончательно (политически или в ходе окончательной войны) в российском военно исутствии потребности не будет.





Не состоявшаяся вторая российско-украинская война. Апрель прошел под знаком угрозы новой военной конфронтации России и Украины. Москва под предлогом учений стягивала войска к границе с Украиной и в оккупированный Крым. Доподлинная численность собранного воинства неизвестно. Но это было всяко больше 100 тыс. военнослужащих в линейных соединениях. То есть практически все боеспособные сухопутные силы, которые российская армия способная выставить на одном стратегическом направлении без проведения мобилизации (по оценке украинских военных экспертов). Демонстративность, с которой это происходило, позволяла считать концентрацию российских войск инструментом политического давления на Киев. Ибо для решительных целей типа разгрома всей украинской армии и оккупации этой страны их было абсолютно недостаточно. Но не все войны ведутся с подобными целями. А любая война, даже самая ограниченная по масштабам — весомый инструмент давления.





А дальше последовали звонки из Вашингтона. В Киев со словами поддержки. В Кремль с новостью о том, что шериф вернулся в город. И плохое геополитическое поведение отныне снова наказуемо. На фоне американской активности осмелел Евросоюз и, надув щеки для солидности, грозно заявил о своей глубокой озабоченности. Что-то нехорошее в адрес Кремля сказал Эрдоган, после чего Россия опять прекратила авиасообщение с Турцией.





И через полторы недели после звонка Президента США Джо Байдена Владимиру Путину Москва заявила об отводе войск. Не достигнув никаких явных военных или политических результатов, но продемонстрировав неготовность к реальной конфронтации с тем, что принято называть коллективным Западом.





Кыргызско-таджикская война. Именно война, хотя и очень короткая. Просто когда за два дня убивают больше 60 человек и свыше 300 раненных, называть это «конфликтом» язык не поворачивается. Важный момент: обе стороны задействовали в боевых действиях китайскую бронетехнику, а таджикские военные шли в бой с криками «Аллах акбар!». Ни Бишкек, ни Душанбе за посредничеством к Москве не обращались. Очевидно, в силу бессмысленности этой идеи. Обе страны — члены ОДКБ.





За полгода три ситуации, в которых Россия продемонстрировала неспособность обеспечить силовое доминирование. Причем, речь идет о регионах, которые даже на Западе до недавнего времени считали «почти Россией». А Москва традиционно рассматривала свою политику там не как внешнюю, а как внутреннюю. Что в российской имперской парадигме вполне логично. Было когда-то, но уже нет.





Империя схлопывается. Этот процесс не быстрый, он займет еще лет 10-20. Но он уже необратим. И это напрямую влияет на разрешение текущего политического кризиса в Беларуси.





Как — поговорим в следующем материале.





Андрей Поротников, эксперт, руководитель проекта BelarusSecurityBlog