Дело Тихановского, Статкевича и других будет рассматривать Гомельский областной суд
Уголовное дело об организации массовых беспорядков, одним из фигурантов которого является Сергей Тихановский, будет рассматривать Гомельский областной суд. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на адвоката Тихановского Виктора Мацкевича.
Тот в свою очередь ссылается на сообщение Верховного суда.
Оказывается, решение было принято еще 4 мая. При этом прокуратура сообщала о передаче этого уголовного дела в Верховный суд 5 мая.
"В соответствии с постановлением заместителя председателя Верховного суда Беларуси от 4 мая 2021 года уголовное дело в отношении Сергея Тихановского, Николая Статкевича и других направлено в Гомельский областной суд для рассмотрения по первой инстанции", — говорится в сообщении Верховного суда.
Когда состоится первое заседание по делу, пока неизвестно. Дату должен назначить Гомельский областной суд.
Всего по делу проходят семь человек, в том числе политик Николай Статкевич и администратор одного из телеграм-каналов Игорь Лосик. Также среди фигурантов этого дела член инициативной группы по выдвижению в президенты Светланы Тихановской Артем Саков, модератор соцсетей проекта Тихановского Дмитрий Попов и блогер Владимир Цыганович.
По версии следствия, "Тихановский, Статкевич, а также привлеченные ими Саков А.Н., Попов Д.Ю., Лосик И.А., Цыганович В.В. и другие граждане с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов Президента Республики Беларусь в 2020 году".
Всех фигурантов обвиняют в организации массовых беспорядков (ч.1 ст.293 УК РБ).
Тихановскому, Сакову и Попову выдвинуты обвинения сразу по четырем статьям УК. Помимо организации беспорядков их обвиняют в разжигании социальной розни (ч.3 ст.130), воспрепятствованию осуществления избирательных прав (ч.2 ст.191) и организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч.1 ст.342).
Лосику и Цыгановичу предъявили обвинения по двум статьям — об организации беспорядков и разжигании социальной розни. Статкевичу предъявлено обвинение только по одной статье УК.
Правозащитники признали всех фигурантов этого дела политзаключенными.
11:39 12/05/2021
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