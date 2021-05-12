Тот в свою очередь ссылается на сообщение Верховного суда.





Оказывается, решение было принято еще 4 мая. При этом прокуратура сообщала о передаче этого уголовного дела в Верховный суд 5 мая.





"В соответствии с постановлением заместителя председателя Верховного суда Беларуси от 4 мая 2021 года уголовное дело в отношении Сергея Тихановского, Николая Статкевича и других направлено в Гомельский областной суд для рассмотрения по первой инстанции", — говорится в сообщении Верховного суда.





Когда состоится первое заседание по делу, пока неизвестно. Дату должен назначить Гомельский областной суд.





Всего по делу проходят семь человек, в том числе политик Николай Статкевич и администратор одного из телеграм-каналов Игорь Лосик. Также среди фигурантов этого дела член инициативной группы по выдвижению в президенты Светланы Тихановской Артем Саков, модератор соцсетей проекта Тихановского Дмитрий Попов и блогер Владимир Цыганович.





По версии следствия, "Тихановский, Статкевич, а также привлеченные ими Саков А.Н., Попов Д.Ю., Лосик И.А., Цыганович В.В. и другие граждане с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов Президента Республики Беларусь в 2020 году".





Всех фигурантов обвиняют в организации массовых беспорядков (ч.1 ст.293 УК РБ).





Тихановскому, Сакову и Попову выдвинуты обвинения сразу по четырем статьям УК. Помимо организации беспорядков их обвиняют в разжигании социальной розни (ч.3 ст.130), воспрепятствованию осуществления избирательных прав (ч.2 ст.191) и организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч.1 ст.342).





Лосику и Цыгановичу предъявили обвинения по двум статьям — об организации беспорядков и разжигании социальной розни. Статкевичу предъявлено обвинение только по одной статье УК.





Правозащитники признали всех фигурантов этого дела политзаключенными.