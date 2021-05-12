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Бел Рус

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Тихановская назначила Сергея Зикрацкого представителем по правовым вопросам

Он будет работать над реформой механизмов защиты прав белорусов, координировать работу по универсальной юрисдикциию.


Сергей Зикрацкий — известный белорусский адвокат. Специализировался на юридической помощи белорусскому бизнесу, медиа и IT-компаниям. В 2020-2021 защищал на политически мотивированных процессах TUT.BY, журналистку Белсат Екатерину Андрееву, программного директора Пресс-клуба Аллу Шарко, был одним из защитников Максима Знака. В марте его исключили из коллегии адвокатов, он уехал в Вильнюс, пишет НН. 

В качестве представителя Тихановской по правовым вопросам Сергей Зикрацкий будет работать над реформой механизмов защиты прав белорусов, координировать работу по универсальной юрисдикции, Международной платформе по ответственности (Dignity), искам в иностранных государствах против представителей режима.

«Уверен, что почти каждый белjрус за последний год ощутил на себе последствия правового дефолта. Я как адвокат сталкивался с этим каждый день. Мой коллега, Максим Знак, который оказывал юридическую помощь Светлане Тихановской ранее, прямо сейчас находится за решеткой. За решеткой по политическим мотивам находятся и сотни других людей. Перед нами стоит задача защищать права беларусов на международном уровне и подготовить концепцию реформы законодательства в самых различных сферах, чтобы внедрить их в новой Беларуси», — сказал Сергей Зикрацкий
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