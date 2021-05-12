На Израиль обрушилось за сутки более 300 ракет









Первая кровь пролилась на стороне Израиля в ходе вновь вспыхнувшего конфликта с Палестиной, который начинался с беспорядков на улицах Иерусалима и перерос в массированные ракетные обстрелы из сектора газа.





Как сообщает Jerusalem Post, два человека погибли во вторник на юге Израиля, не успев добраться до бомбоубежищ - пожилая женщина и сиделка, пишет thinktanks.by.





Меньше чем за сутки по израильской территории было выпущено более 300 ракет после того, как движение «Исламский джихад» объявило о мобилизации своих сторонников, а ХАМАС выставил Израилю ультиматум: отвести силы безопасности с Храмовой горы и Шейх-Джарраха - квартала, откуда власти решили выселить несколько палестинских семей.





Число раненых на израильской территории достигло 31 человека. В ХАМАС назвали обстрел «крупнейшим в истории» и заявили, что за пять минут было выпущено 137 ракет, пишет YNetNews.





Накануне Израиль ввел чрезвычайное положение в 80-километровой зоне вокруг cектора Газа, закрыв все общественные учреждения, включая школы, и запретив любые массовые мероприятия. Военные начали разворачивать в центре страны установки «Железного купола» - системы противоракетной обороны, которая, впрочем, не способна спасти от всех ударов.





В ночь на вторник Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по 130 целям в секторе Газа. Палестинские власти заявили о 150 раненных и 28 погибших, среди которых девять детей. Минобороны Израила сообщило о ликвидации 15 боевиков и призвало палестинцев «держаться подальше» от мест, где находятся силы ХАМАС.





По данным Channel 12, посредники на переговорах с ХАМАС убедили группировку попросить перемирия, на что израильская сторона ответила отказом. Во вторник министр обороны Израиля Бенни Ганц подписал приказ о призыве в армию 5 тысяч резервистов для «для продолжения действий в рамках операции «Стражи стены», а ранее добрил дальнейшие удары по объектам террористов в секторе Газа, сообщает The Times of Israel.





Ганц заявил, что цель операции, которая будет продолжаться еще несколько дней, состоит в том, чтобы ослабить ХАМАС и заставить террористов пожалеть о своих действиях.





«У каждой бомбы есть адрес. Мы будем продолжать в ближайшие часы и дни. Сложно сказать, сколько это займет времени», - сказал он.