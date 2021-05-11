Виктор Медведчук / УНИАН





Об этом генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила через Facebook. Она ссылается на многочисленные следственные действия, экспертизы и допросы неких "ценных свидетелей".





Ранее сообщалось об обысках, которые прошли в доме Медведчука в Киеве. Венедиктова пишет, что его нахождение неизвестно, пишет Еврорадио.





Виктор Медведчук — украинский олигарх, лидер политической силы ("Оппозиционная платформа — За жизнь"), имеющей большую фракцию в парламенте и которую в Киеве называют "пророссийской". Он известен как "кум Путина", друг Александра Лукашенко (его нередко видели в компании руководителей Беларуси и России). В этом году было прекращено вещание в Украине нескольких телеканалов, которые связываются с Медведчуком. Позже под санкции попал сам олигарх и его жена, на их имущество и активы был наложен арест.







