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"Кума Путина" и друга Лукашенко в Украине подозревают в госизмене

В Украине подписано подозрение в государственной измене и "попытке разграбить национальные ресурсы в украинском Крыму" депутатам Верховной Рады Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Виктор Медведчук / УНИАН

Об этом генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила через Facebook. Она ссылается на многочисленные следственные действия, экспертизы и допросы неких "ценных свидетелей".

Ранее сообщалось об обысках, которые прошли в доме Медведчука в Киеве. Венедиктова пишет, что его нахождение неизвестно, пишет Еврорадио.

Виктор Медведчук — украинский олигарх, лидер политической силы ("Оппозиционная платформа — За жизнь"), имеющей большую фракцию в парламенте и которую в Киеве называют "пророссийской". Он известен как "кум Путина", друг Александра Лукашенко (его нередко видели в компании руководителей Беларуси и России). В этом году было прекращено вещание в Украине нескольких телеканалов, которые связываются с Медведчуком. Позже под санкции попал сам олигарх и его жена, на их имущество и активы был наложен арест.
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