Пустой non-event. Шрайбман о декрете Лукашенко

- Все больше убеждаюсь, что документ, если его брать как самостоятельную единицу, политически бесплоден, пишет belmarket.by

Попытка защитить страну от врага, пробравшегося через премьерство на пост временного президента в случае убийства постоянного, не сработает потому что этот временный президент может просто отменить этот декрет своим новым декретом, назначить в Совбез своих людей или отказаться выполнять декрет как противоречащий конституции. Поэтому либо это просто пустой non-event, либо, как я и предполагал раньше, движение в сторону более широкого усиления Совбеза.

Вторая тема разговора - протесты. Тут все всё понимают. Протесты не берутся из воздуха, для них нужны условия, большинства из которых сегодня нет. Но есть принципиальная разница между сегодняшним отсутствием протестов и их отсутствием после подавления Плошчы-2006 или 2010.

Тогда в обществе устанавливался какой-то баланс, проигравшая сторона внутренне смирялась и, за исключением самых принципиальных активистов, принимала легитимность Лукашенко. Теперь, если ситуация где-то и стабилизировалась, то на куда большем уровне ненависти к власти со стороны ее противников и куда большем их количестве. Ни о каком внутреннем балансе, принятии или легитимности тут речи идти не может.

Это режим ожидания нового окна возможностей. Власть чувствует, что протест ждет это окно, поэтому не может прекратить репрессии - страшно выйти из колеи, внутри которой всё понятно, а за пределами которой - неизвестное. Поэтому надо утыкать весь город флагами, как оберегом от темных сил. Абсолютно не осознается тот простой факт, что никого нельзя заставить полюбить флаг, который надо ставить людям в масках и потом охранять забором на крыше.

Когда эйфория от победы над улицей пройдет, власть окажется наедине с этим страхом уйти с понятной колеи. Это состояние и теперь двигает Лукашенко к прокрастинации, откладыванию даже косметических реформ, отказу в регистрации даже привязанным на поводок партиям. В таком настрое невозможно решиться на транзит власти, просто потому что невозможно никому довериться. Постоянно хочется обложить преемника всебелорусскими собраниями, премьера - совбезами, но все это полумеры.

Лукашенко, как никто другой, понимает, что как только он, пусть даже формально, передаст в руки кому-то свой пост, никакие страховочные институты не позволят удержать нового лидера под контролем, потому что страховки и институты работают там, где есть неоспоримая легитимность - признание обществом (и миром) этих институтов и твоего права продолжать править через них (aka Казахстан). В Беларуси же у преемника будет слишком большой соблазн стать легитимным в глазах страны и мира за счет разрыва ниточек с Лукашенко, который будет грузом на его шее.

Все более вероятным становится направление сил не на поиск путей выхода из ситуации, а поиск путей отложить этот выход. Абсолютно в духе этого настроя будет вынести на референдум декоративно обновленную конституцию, дождаться заявлений оппозиции о бойкоте и затем, ко всеобщему удивлению, дать 80% поддержки сегодняшней редакции. Мол, ну я вам предлагал, вы отказались, живем дальше.

Проблема тут, разумеется, в том, что окна возможностей для протеста не только не спрашивают власть, когда им открываться, но и имеют свойство открываться в самый неудобный момент.