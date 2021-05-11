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Система руководства силовиками может трансформироваться

Декрет о расширенных полномочиях Совбеза может изменить систему руководства силовыми ведомствами Беларуси.

Принятие декрета о придании полномочий коллективного президента Совету безопасности Беларуси в случае невозможности главы государства исполнять свои обязанности остается на повестке дня. Насколько можно судить, этот вопрос поднимался в числе прочих во время встречи премьер-министра Романа Головченко с А. Лукашенко, пишет Belarus in focus.


Новый декрет по факту как минимум ограничит полномочия премьера в качестве временного главы государства. В этой связи важнейшим является вопрос перехода функций главнокомандующего и права на издание декретов и указов. То есть сохранения или изменения существующей системы высшего политического руководства силовыми ведомствами Беларуси в рамках новых полномочий Совбеза. Собственно, эти две функции наравне с правом назначения новых членов правительства и руководителей местных органов исполнительной власти являются критическими для сохранения управляемости государством.

Отсутствие единоличного политического руководства силовым блоком несет угрозу дезинтеграции системы государственного управления в мирное время из-за усиления политического и управленческого веса конкретных силовых министров в отсутствие традиций политического компромисса и согласования групповых интересов внутри правящей в Беларуси группы. А в случае внешней угрозы будет иметь катастрофические последствия для существующего беларуского государства в принципе.

Таким образом, трансфер в полном объеме полномочий главы государства к премьер-министру в отсутствие президента является единственным приемлемым вариантом. Судя по «милитаристской» риторике Р. Головченко в его выступлении по случаю 9 мая, существует высокая вероятность сохранения единоличного высшего политического руководства сектором безопасности и в рамках анонсированных расширенных полномочий Совета безопасности Беларуси.
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