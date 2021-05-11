Глава СБУ заявил об угрозе Украине со стороны Беларуси
Глава СБУ Иван Баканов заявил об угрозе Украине со стороны Беларуси. В своём выступлении в Киеве на форуме "Украина 30. Безопасность страны" он подчеркнул, что наша страна является потенциальным союзником РФ в случае вторжения российских войск на украинскую землю.
"Не стоит забывать о Беларуси", — заявил Баканов.
На том же форуме у президента Владимира Зеленского спросили, готова ли Украина к вторжению не только со стороны Донбасса, но и Крыма, Беларуси? "Готовы ли мы, готов ли мир, готова ли Европа к полномасштабной войне? — говорил Зеленский. — Я думаю, что никто не готов". По его словам, если бы Россия напала на Украину, "это может быть мировая война".
16:23 11/05/2021
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