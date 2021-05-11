Глава СБУ заявил об угрозе Украине со стороны Беларуси









"Не стоит забывать о Беларуси", — заявил Баканов.





На том же форуме у президента Владимира Зеленского спросили, готова ли Украина к вторжению не только со стороны Донбасса, но и Крыма, Беларуси? "Готовы ли мы, готов ли мир, готова ли Европа к полномасштабной войне? — говорил Зеленский. — Я думаю, что никто не готов". По его словам, если бы Россия напала на Украину, "это может быть мировая война".



