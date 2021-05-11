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Александр Лукашенко на Радуницу посещает малую родину

Об этом сообщила его пресс-служба.


Согласно сообщению, Александр Лукашенко посетил особо памятное для него место место – Трофимову криницу, которую в свое время нашел его дед Трофим, а потом внук, будучи президентом, восстановил.

Надо понимать, что Александр Лукашенко посетил не только крыницу, но и могилы как деда Трофима, так и матери -- Екатерины Трофимовны. 
"Белорусский партизан"
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