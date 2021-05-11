



Парламентский комиссар по стандартам внесла на своем веб-сайте имя Джонсона в список обвинений, которые в настоящее время расследуются, сообщило Euronews.





Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс провели 10 новогодних дней на частном острове Мюстик в Карибском архипелаге Гренадины.

В своей декларации интересов как депутата Джонсон указал, что получил "натуральное пособие" в размере 15 000 фунтов стерлингов от основателя Carphone Warehouse и спонсора консерваторов Дэвида Росса за "проживание для частного отдыха меня и моего партнера".





Вопросы к нему появились после того, как газета Daily Mail сообщила, что представитель Росса первоначально отрицал, что тот заплатил за поездку, но потому изменил показания и сказал, что он "облегчил" поездку.





После объявления о начале расследовании представитель Росса сказал: "Господин Росс содействовал размещению господина Джонсона на отдыхе стоимостью 15 000 фунтов стерлингов. Следовательно, это натуральная выгода от господина Росса господину Джонсону, и заявление господина Джонсона в Палате общин является правильным".





Если расследование установит, что Джонсон нарушил Кодекс поведения члена парламента, он может быть вынужден извиниться. Если же комиссар определит, что нарушение достаточно серьезное, оно может быть передано в комитет, который имеет полномочия рекомендовать санкции. В их качестве может быть временное отстранение от членства в парламенте и даже лишение мандата. Хотя последнее встречается очень редко.

СМИ напоминают, что нынешнее разоблачение произошло в то время, когда Джонсон уже втянут в серию скандалов, которые высветили тесную связь между правительством и частными интересами, включая роскошный ремонт его официальной квартиры на Даунинг-стрит.





Анджела Райнер, заместитель лидера лейбористов, сказала: "Общественность имеет право знать, кто оплатил роскошный отпуск Бориса Джонсона на Карибах и ремонт его квартиры. Самое главное, нам нужно знать, что эти доноры ожидали в обмен на их щедрость".





Несмотря на эти скандалы, Консервативная партия, лидером которой является Джонсон, добилась успеха на местных выборах 6 мая, отобрав у лейбористов Хартлпул, один из их исторических оплотов на северо-востоке страны.

Напомним, премьер-министр Борис Джонсон выразил недовольство созданием Суперлиги, о котором в апреле сообщили 12 ведущих европейских футбольн клубов. Позиция Джонсона во многом способствовала тому, что раскол в европейском футболе не произошел.











