







«Все-таки интересно, как обретают самостоятельную жизнь журналистские ошибки. Расшифровала 30 лет назад новая независимая и еще не во всем компетентная российская журналистика G-7 как “Большую семерку” вместо “Группы семи” – и новое название прочно укоренилось в русскоязычном пространстве», - сразу отметил дипломат.





Игорь Лещеня напомнил, что «Группа семи» представляет собой международный клуб, не являясь некой строго оформленной структурой.





Соответственно, пояснил он, принимаемые «семеркой» решения не имеют обязательной силы.





«Здесь речь идет больше о политическом весе призывов участников этой группы промышленно наиболее развитых стран мира, в которую входят США, представители Евросоюза (Германия, Италия, Франция), вышедшая из состава Евросоюза Великобритания, а также Канада и Япония. Таким образом, если говорить о Беларуси, то получается эффект совместной позиции США и Евросоюза, усиленной поддержкой Великобритании, Канады и Японии», - пояснил он.





Именно поэтому, обратил внимание Лещеня, в части Беларуси зафиксированы важные, но уже знакомые по заявлениям Евросоюза и США формулировки.

«Наверное, единственным относительно новым моментом является призыв к переговорам с “истинными лидерами оппозиции”. Здесь явно виден учет итогов шестого Всебелорусского народного собрания, где действующая власть всем продемонстрировала Юрия Воскресенского, которого она “назначила” лидером протеста. И самое главное - лидером покаявшимся. Но если говорить о морально-политическом весе, то мы с Вами обсуждаем итоговое коммюнике, принятое 5 мая с. г. по итогам встречи на уровне министров иностранных дел. Белорусская тематика там была одной из многих. Другое дело, что это был первый случай реагирования "Группой семи" на события, связанные с подготовкой и проведением президентских выборов 9 августа 2020 года. Более весомой могла бы быть реакция глав государств и правительств G7, встреча которых должна состояться 11-13 июня 2021 г. в местечке Карбис-Бэй (графство Ко́рнуолл, Великобритания)», - подчеркнул он.





В то же время Лещеня считает, что наивно полагать, что Лукашенко когда-либо внемлет призывам стран Запада.





«Я думаю, что ответ “нет” очевиден. Даже с учетом того, что эти призывы, как правило, подкрепляются санкциями. И реальный вес заявления G7 приобретают как раз в силу возможности введения санкций входящими в этот клуб США и рядом осударств – участников Евросоюза, которые транслируют общеевропейские подходы. Не говоря уже о том, что обычной практикой стало приглашение на встречи “Группы семи” высших чиновников Евросоюза», - пояснил он.

Дипломат напомнил, что действующая белорусская власть уже почти четверть века живет в режиме санкций - то ужесточающихся, то приостанавливаемых.





У Лукашенко есть открытое “окно” - Россия и целый ряд “форточек” на международной арене. Критически важно, что официальному Минску удалось вписать свою борьбу с оппонентами в рамки набиравшего обороты противостояния по линии Россия - Запад», - добавил он.





При этом Лещеня обратил внимание на то, что регулярно транслирует свою мысль о том, что негативно относится к такому инструменту давления, как экономические санкции.





«Писал я и о том, что в истории нет ни одного доказанного случая, когда именно санкции привели к изменению природы власти в той или иной стране – объекте таких санкций», - отметил он.

Другое дело, считает Лещеня, в условиях постоянно увеличивающейся вовлеченности белорусской экономики в экономику глобальную (пример гордости властей - на экспорт 60% всего произведенного), с каждым новым витком напряженности все более болезненным может быть вторичный эффект, например санкций со стороны США.

«Это - когда под американские санкции могут попасть концерны и компании из третьих стран за сотрудничество с определенными белорусскими партнерами. Да и торгово-экономические связи собственно с США, частично благодаря усилиям того же МИД, к 2020 году были не сравнимы с годом 2010-м. Многие жизненно важные для страны объекты не могли бы нормально функционировать без западного оборудования. А целый ряд моделей “БелАЗа” - одного из всемирно известных брендов и символов Беларуси - покупатели готовы видеть только с американским двигателем Cummins», - сказал он.

Резюмируя, Лещеня подчеркнул: многие угрозы официального Минска дать «наш ответ Чемберлену», то бишь, «коллективному Западу» в ряде случаев означает «назло маме отморожу уши».