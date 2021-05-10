Чалый: Лукашенко ощущает себя человеком, которого обложили со всех сторон

Независимый аналитик Сергей Чалый в очередном выпуске своей программы «Чалый LIVE» прокомментировал поведение Александр Лукашенко и его эмоциональный спитч перед журналистами после приема во Дворце Независимости.