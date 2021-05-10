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Чалый: Лукашенко ощущает себя человеком, которого обложили со всех сторон

Независимый аналитик Сергей Чалый в очередном выпуске своей программы «Чалый LIVE» прокомментировал поведение Александр Лукашенко и его эмоциональный спитч перед журналистами после приема во Дворце Независимости.

Чалый: Лукашенко ощущает себя человеком, которого обложили со всех сторон
Экономист отметил во время «Чалый LIVE» №11, что «совершенно очевидно, что Лукашенко находится не вполне в своем равновесном состоянии»: «Он явно раздражен тем, что происходит, ощущает себя человеком, которого обложили со всех сторон. Это очень хорошо было видно – «заговор» отовсюду, «кругом ложь и предательство» – как писал Николай II накануне отречения», - так прокомментировал Сергей Чалый поведение Лукашенко, пишет belmarket.by.
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