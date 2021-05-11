Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» высказал политический обозреватель Валерий Карбалевич.





По его словам, существует ряд причин падения протестной активности среди граждан Беларуси.





«Первая. Революционный взрыв - явление довольно редкое в истории. Для того, чтобы это произошло, необходимо стечение множества благоприятных обстоятельств. Это случилось в 2020 году. В каком-то смысле этот период остался позади», - отметил он.





Во-вторых, убежден политэксперт, массовые протесты по самой своей природе не могут быть игрой в долгую. Невозможно длительное время держать большое количество людей в состоянии эмоционального накала, пояснил он.





«В-третьих, масштабные репрессии делают свое дело. Цена выхода на улицу сейчас резко выросла по сравнению с прошлым годом. Летом и осенью 2020 года люди не очень боялись задержаний, многие думали, что все это продлится недолго, скоро все рухнет. Сейчас ситуация иная», - добавил он.





В-четвертых, обращает внимание Карбалевич, участие в уличных акциях требует сильной мотивации.





«Одной эмоциональной реакции недостаточно. Людям необходимо понимать смысл риска, видеть впереди практический результат. Прошлым летом и осенью, на фоне массового протеста, люди надеялись, что под его напором Лукашенко будет вынужден уйти в отставку, начать переговоры, можно добиться новых выборов. Теперь такие надежды свелись к минимуму», - указал он.





В то же время, подчеркивает политэксперт, налицо демобилизация и деполитизация общества по сравнению с прошлым годом.





«Уменьшилось количество потребителей независимых СМИ», - добавил он.

В-пятых, считает Карбалевич, последние месяцы произошла массовая политическая эмиграция из Беларуси: самые активные уезжают, скрываясь от преследований.

«Шестое. Часть населения, не поддерживающая нынешний режим, очень чувствительна к конъюнктуре, бессознательно реагирует на силу, склонна присоединяться к победителю. В августе-октябре 2020 года протестующее общество продемонстрировало силу, власть оказалась в обороне, и эта часть поддержала того, кто доминировал», - заявил он.





Однако теперь все изменилось, власть демонстрирует силу, подчеркивает Карбалевич.





«И эти люди, возможно, не перешли на другую сторону политических баррикад, но не готовы противостоять государственным институтам. Правящий режим получил определенную психологическую передышку», - констатировал он.

Напомним, что ранее бывший министр культуры Беларуси, представитель оппозиции Павел Латушко через соцсети призвал белорусов выйти 9 мая в защиту своих прав.