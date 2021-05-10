Лидеры ЕС запускают конференцию для определения будущего Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье выразил надежду, что Европа заново откроет путь «великих проектов, великих амбиций и великих мечтаний», поскольку Европейский Союз начал процесс широких консультаций, призванных определить форму будущего блока.





Макрон выступил в рамках Дня Европы, первого мероприятия Конференции о будущем Европы во французском Страсбурге.





«Какую Европу мы хотим через 10, 15 лет?», - спросил Макрон в своей вступительной речи, призвав делегатов обсудить все основные вопросы, от границ блока до новых институтов, культурных проектов, образования и борьбы с климатом.





Выступая за демократическую модель Европы, основанную на солидарности, Макрон признал, что «мы видели, что иногда Европа не двигалась достаточно быстро и, возможно, не имела достаточных амбиций».





Он призвал европейцев вдохновиться США и заново открыть для себя способы «формировать будущее и быстро двигаться вперед», пишет thinktanks.by.





Пандемия показала, что у ЕС не было эффективных инструментов для быстрого реагирования на чрезвычайную ситуацию на континенте. В начале года блок подвергался значительной критике за то, что его кампания вакцинации начиналась медленнее, чем в США и Великобритании.





«Пандемия была травматической ... и, как и любая другая травма, нам нужно найти способ поговорить о ней, если мы хотим выйти за ее рамки», - сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «И нет лучшего способа сделать это, чем предложить перспективу, надежду и возможность изменить ситуацию к лучшему», сообщает AP.





По ее словам, этот процесс призван дать «молодежи, в частности, возможность высказать свое мнение» о будущем Европы.





Цифровая платформа и серия мероприятий, связанных с конференциями, позволят людям поделиться своими взглядами на изменения и улучшения, которые они желают для ЕС.





Ожидается, что к весне 2022 года конференция подведет итоги и даст представление о будущем Европы.