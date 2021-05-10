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ЕС представил Светлане Тихановской рабочий проект Всеобъемлющего плана по Беларуси

Сегодня прошла онлайн-встреча Светланы Тихановской с Мацеем Поповским, гендиректором департамента политики добрососедства и переговоров по расширению Еврокомиссии (DG NEAR).

ЕС представил Светлане Тихановской рабочий проект Всеобъемлющего плана по Беларуси
 На встрече был представлен проект Всеобъемлющего плана помощи ЕС для Беларуси. Работа над проектом велась последние месяцы во взаимодействии с командой Тихановской, пишет НН.

План предполагает финансовую макропомощь для Беларуси и поддержку политических и экономических реформ с участием МВФ, Всемирного банка, ЕБРР. Обязательное условие — что помощь поступит демократической Беларуси — а не режиму — в переходный период и после новых свободных выборов..

В поддержку плана выступили КС, НАУ и Вероника Цепкало, подписавшие обращение к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом опубликовать план и поддержать идею проведения международной конференции высокого уровня для разрешения кризиса в Беларуси.
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