Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (flickr.com/fotomaec)





Такое заявление разместили на сайте Совета ЕС, пишет rbc.ua

Совет ЕС признал необходимость продвигаться в области безопасности и обороны.





"Концепция "Стратегический компас" повысит и направит реализацию уровня амбиций в области безопасности и обороны. Поэтому Совет призывает Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности представить первый проект "Стратегического компаса" для обсуждения на заседании Совета в ноябре 2021 года", - говорится в заявлении.





Отмечается, что ЕС должен продвигать свои интересы и ценности и уметь противостоять угрозам и вызовам глобальной безопасности.





Ранее Боррель заявлял, что Евросоюз развивает свою военную составляющую во взаимодействии с НАТО.





Напомним, четырнадцать стран Евросоюза, включая Германию и Францию, смогли договориться о создании сил быстрого военного реагирования. Они смогут вмешиваться в международные конфликты на раннем этапе их развития.



