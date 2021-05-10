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Латынина: «Видимо, Лукашенко таким тонким способом намекал населению, что с ним будет»

Российская журналистка удивилась реконструкции сцены казни в Витебской области.




— В братской Беларуси, в Витебской области показали реконструкцию сожжения жителей деревни Шуневка во время войны, — отметила Юлия Латынина в передаче на Эхе Москвы. — Ну, видимо, Лукашенко таким тонким способом намекал всему населению Беларуси, что с ним будет, если они будут голосовать не так, как надо. Это называется «Можем повторить!»

В связи с этими реконструкциями сожжением жителей деревни лозунг «Можем повторить!» в устах наших властей приобретает все более грозное значение.

Как сказал Навальный «Ваш голый король украл знамя Победы и хочет сделать из него себе стринги». Совершенно потрясающие слова. Единственно, что я боюсь, что они дорого Навальному обойдутся, как, впрочем, и всё остальное.

Латынина также высказалась по поводу сравнения Гитлера и Сталина.

— Никакого сравнения нет, потому что Сталин, конечно, гораздо умнее. Ну, например, Гитлер в Польшу 1 сентября входит — и Англия и Франция объявляет ему войну. А Сталин входит в Польшу без объявления войны 17 сентября, и Англия и Франция ему войну не объявляют. Ну, как тут можно сравнивать этих двух государственных деятелей?

Еще несколько вещей я не могу не сказать в связи с этим культом войны. Если делать из этого культ, если делать из этого «Можем повторить», если делать из этого колорадские ленточки и сравнивать то, что происходит с тем, что происходило в 41-м… Так ведь война-то для русского народа началась не с 41-го. Готовился Советский Союз к этой войне с 29-го года. И именно ради этой войны погибли миллионы. Ради этой войны фактически был голодомор. И во время этой войны происходила чудовищная трата народа.
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