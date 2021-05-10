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Паневежис призвал Витебск положить конец насилию в отношении мирного населения

В понедельник городской совет Паневежиса единогласно принял резолюцию, призывающую его город-побратим в Беларуси, Витебск, принять меры, чтобы положить конец насилию в отношении мирных граждан и освободить всех политических заключенных.


В документе, направленном властям Витебска, отмечается, что мирные протесты в Минске и других городах после прошлогодних президентских выборов в Беларуси, которые оппозиция и Запад считают сфальсифицированными, были подавлены насилием, «c нарушением основных прав человека, демократии и верховенства закона».

«Паневежский городской совет (...) призывает к действиям, которые положили бы конец применению силы против мирных граждан Беларуси, гарантировали право свободно выражать свои убеждения, проводить митинги, демонстрации и пикеты, а также прекратить всякое насилие против мирного населения», - говорится в постановлении.

К властям Витебска также обращаются с призывом «принять меры для немедленного освобождения всех заключенных членов оппозиции и гражданского общества» и поддержать жителей Витебска, призывающих к «свободным, прозрачным и демократическим выборам».

Резолюция также заканчивается словами на белорусском языке: «Жыве Беларусь!».
BNS, LRT.lt
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