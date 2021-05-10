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Мнение: «Покушение на Лукашенко возможно только в одном случае»

Парадокс: декрет предусматривает передачу власти людям, от которых и зависит, вступит ли он в силу.

Мнение: «Покушение на Лукашенко возможно только в одном случае»
Лукашенко начинал свою карьеру с покушений и, похоже, ими заканчивает
— Итак, Лукашенко подписал декрет, согласно которому в случае его гибели вся власть переходит Совбезу и в стране автоматически вводится военное положение. То есть де-факто речь идёт о попытке узаконить правительственную хунту, — пишет журналист Игорь Ильяш.

С юридической точки зрения значение этого документа ничтожно, так как он напрямую противоречит Конституции. Более того, в тактическом плане сама попытка столь неуклюжим образом обеспечить гарантии для своей семьи и ближайшего окружения скорее ослабляет позиции Лукашенко, чем укрепляет их.

Во-первых, передача неограниченной власти силовикам — это абсурдное решение с точки зрения личной безопасности Лукашенко. Покушение на Лукашенко возможно только в одном случае — если в подобной акции будут участвовать сами силовики. Потому что даже в теории больше ни у кого нет для этого ресурсов. Даже в изображении чекистов виртуальный заговор Федуты-Зеньковича, которым власть настойчиво пугает сама себя, строился именно на том допущении, что в перевороте будет задействована армия под руководством «оппозиционно настроенных генералов». 

То есть парадокс ситуации заключается в том, что декрет предусматривает передачу неограниченной власти людям, от действий которых собственно и зависит, вступит декрет в силу или нет. Если у кого из силовиков вдруг проснутся политические амбиции, то такой документ станет для них чудовищным соблазном — теперь можно будет в одно мгновение сорвать джекпот.

Во-вторых, этот декрет заметно расширяет Кремлю пространство для манёвра. После августа 2020 года трон Лукашенко держится исключительно на штыках. В этой ситуации у Кремля есть соблазн в какой-то момент начать договариваться не с упрямым Лукашенко, который де-факто превратился в «хромую утку», а напрямую с пророссийски настроенными силовиками. Теперь же Лукашенко собственноручно подписал документ, предусматривающий, по сути, передачу власти тем самым силовикам. Москве в этой ситуации остается только организовать ситуацию «если вдруг», которую потом можно будет списать на козни ЦРУ, тем более что подобная легенда прозвучит в унисон заявлениям самого Лукашенко.

Я вовсе не хочу сказать, что Москва сейчас вынашивает подобные планы — для таких предположений нет оснований. Пока что Путин крайне осторожно действует на белорусском направлении и не склонен прибегать к авантюрным решениям. Но если вдруг в Кремле решат, что терпеть Лукашенко более невозможно, то у них на руках окажется относительно удобный механизм транзита власти в Беларуси.

В-третьих (и это, зможно, самое главное), декрет — это ещё один шаг на пути к тотальной делегитимизации режима Лукашенко. Это признание того, что режим хрупок, крайне уязвим и не имеет никакой поддержки среди населения. И если что случится — соратникам Лукашенко придется надеяться только на военное положение.

А это немного не те перспективы, на которые рассчитывают в своей массе силовики и номенклатура. Этим людям нужно четко знать, что статус-кво в стране незыблем. Им нужно ощущение безмятежной стабильности их собственного мира, а Лукашенко предлагает готовиться к чрезвычайщине. А любая чрезвычайщина подрывает уверенность в завтрашнем дне. И обещание передать власть безликому Совбезу — отнюдь не то, что может вселить уверенность в этих людей. Скорее наоборот.
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