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Ходасевич: «Хочется сказать, что все закончилось в чемпионской гонке, но я думаю, что нет»

Журналист Николай Ходасевич поделился мнением об игре «Шахтера».

«После победы «Шахтера» над БАТЭ лидерство составляет уже с перевесом в 7 баллов – и хочется сказать, что вот и закончилось все в чемпионской гонке, но я думаю, что нет. Серия из 8 побед, конечно, дико хороша, но 7 очков и позади минское «Динамо», позади БАТЭ – команды, может быть, недотягивают стабильностью до такого набора, но тем не менее через тур, если не ошибаюсь, «Шахтер» сыграет с минским «Динамо». У «Шахтера» будет еще выезд к жодинскому «Торпедо», у «Шахтера» достаточно много проблем.

Отрыв комфортный, но не забываем, что «Шахтер» в любом случае на июльском отрезке сыграет достаточно матчей на европейской арене – и здесь в дальнейшем нельзя отпускать слишком далеко, – сказал Ходасевич на своем YouTube-канале.
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