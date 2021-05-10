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WSJ: США хотят открыть военные базы в Узбекистане и Таджикистане

Вашингтон планирует разместить в Узбекистане и Таджикистане войска, выведенные их Афганистана, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне и администрации президента США.


Отмечается, что военное руководство США нуждается в базах для своих войск, которые планируется вывести из Афганистана до июля 2021 года. Вашингтон рассматривает возможность вывода войск в соседние страны — Таджикистан и Узбекистан, а также в странах Персидского залива.

Новые базы необходимы для сдерживания террористов и помощи действующему правительству в Афганистане, отмечают источники. «По мнению некоторых военных и официальных лиц в администрации Байдена, предпочтительны Узбекистан и Таджикистан», — пишет издание.

Однако намерение Вашингтона осложняется из-за военного присутствия России в регионе, а также большого влияния Китая, который также находится в напряженных отношениях с США. Отмечается, что власти США пока не обращались с официальным запросом.

Напомним, в 2001—2005 годах военный аэродром Карши-Ханабад в Узбекистане использовался как военно-воздушная база США.
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