Правозащитники сообщают о восьми задержанных на День Победы

В Минске на площади Победы задержали активистку Галину Логацкую. Причина задержания неизвестна.





Возле площади Победы задержали парня и девушку, у которых был букет гвоздик, перевязанный красно-белыми лентами.





В Докшицах на площади Ивана Полевого задержали человека с биноклем, который стоял поодаль, когда там происходила церемония возложения цветов.





В Витебске на площади Победы задержали активистку Ангелину Туровец и Руслана Яневича.





В Бобруйске задержали журналиста Владимира Репика, обвинив в пропаганде нацистской символики. Поводом стал ролик на его странице в соцсетях, где бьют человека с нацистской символикой.





В Гомеле во время празднования Дня Победы был задержан блогер Юрий Ганцевич, который вел стрим.