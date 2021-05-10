Фотофакт: ЯБатьки дошли до Берлина
В ночь на 9 мая неизвестные совершили акт вандализма у "альтернативного посольства Беларуси" в Берлине. На вагончике, который стоит в парке Трептов недалеко от мемориала советскому солдату, появились надписи про "фашистский БЧБ-флаг" на русском и немецком языках.
Об этом Еврорадио рассказали представители белорусской диаспоры в Германии.
Также они сообщили, что берлинская полиция проводит расследование по факту совершения вандализма.
"Альтернативное посольство" свободной демократической Республики Беларусь появилось в Берлине вскоре после президентских выборов и начала массовых уличных протестов. Оно поддерживается тамошней белорусской диаспорой. "Посольство" проводит множество ярких информационных мероприятий, рассказывая немцам о том, что происходит в Беларуси.
12:00 10/05/2021
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