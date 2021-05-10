



Он напомнил, что 3 июня вступает в силу возобновление санкций США в отношении девяти нефтехимических предприятий Беларуси, и добавил, что Вашингтон «рассматривает возможность» расширения санкций на другие белорусские предприятия и представителей власти, «причастных к нарушению прав человека в Беларуси».





«В то же время Конгресс США разрабатывает бюджет иностранной помощи на следующий финансовый год, в котором предусмотрено значительное увеличение помощи на цели поддержки гражданского общества и независимых медиа в Беларуси», — рассказал Вячорко.



