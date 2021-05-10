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Лукашенко и Путин вчера обсудили проблемы по телефону: будет личная встреча

В воскресенье, 9 мая, состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщает пресс-служба президента Беларуси. Главы государств обозначили проблемы в отношениях Беларуси и России и договорились о личной встрече в ближайшее время.


Кроме двусторонних отношений, Лукашенко и Путин поздравили друг друга с Днем Победы в ВОВ и обсудили ситуацию в Таджикистане и Украине (в частности, стремление Киева в НАТО).

Пресс-служба Кремля дополняет, что Лукашенко и Путин подтвердили «обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества».

Последняя встреча Лукашенко с Путиным состоялась 22 апреля. Переговоры тогда продлились более четырех часов. Никаких громких заявлений по итогам той встречи не последовало.
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