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Фотофакт: В День победы многие фотографировались не с ветеранами, а с Николаем Лукашенко

Коля Лукашенко становится достопримечательностью скучных официальных меропритий.


Традиционное возложение венков в честь 9 Мая прошло у обелиска на площади Победы в воскресенье. В церемонии принял участие не только Александр Лукашенко, но и его младший сын Николай.


Многие поклонницы воспользовались возможностью сделать совместные снимки с молодым человеком. Среди фотографировавшихся были и известные люди, например, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт и ее супруг, председатель "Белтелерадиокомпании" Иван Эйсмонт, пишет Sputnik.
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