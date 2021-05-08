Люди вышли на акцию протеста после того, как Лукашенко провел тайную инаугурацию. Силовики начали задержания. Минск, Беларусь. 23 сентября 2020 г. Фото: Алиса Гончар / belsat.eu





От «бархатного террора» к «террору управления»





С начала избирательной кампании в Беларуси власти начали репрессии против своих оппонентов. Изначально были точечные задержания, которые со временем стали более массовыми. Фактически степень репрессий зависит от того, насколько глубок политический кризис и насколько наблюдается деконсолидация внутриполитической системы, рассуждает политолог, доктор политических наук Павел Усов, пишет Белсат.





Чем больше внутрисистемный кризис, и это отражается на социальном уровне, на поддержке, тем, разумеется, больший ресурс террора, так как утрачиваются другие механизмы стабилизации системы и режима. Если сравнить ситуацию с 2006 и 2010 годами, то репрессии и террор не были такими глубокими. Тогда кризис не затронул всей системы в целом, поэтому властям не было необходимости устраивать такие масштабные зачистки.





«Кризис после выборов затронул почти все части системы, и других ресурсов, кроме как террора, у властей не осталось. И если характеризовать суть террора, то перед выборами я писал о «бархатном терроре», потому что не было понятным насколько глубоким будет кризис, и это была реакция на мобилизацию общества в предвыборном процессе. После того, как стало известно о глубине кризиса, когда стало очевидно, насколько он затронул систему власти, «бархатный террор» превратился в «черный террор», который был связан с открытой демонстрацией силы и запугиванием всего общества, а не только части оппозиции, активистов. Он распространился на все общество и приобрел самые кровавые формы. Конечно, это не дошло до масштабов террора тоталитарных систем, до физического истребления противников, но фактически дошло до правового и политического истребления оппонентов. И это касается даже лояльной части общества», – говорит Павел Усов.





Теперь же власти используют все методы насилия: псевдоправового воздействия, психологического насилия. Все институты в стране направлены на реализацию террора, и мы наблюдаем, как террор стал основной частью и фактически политическим институтом, делает вывод Павел Усов.





«Это тот процесс, когда государство функционирует только и исключительно, чтобы поддерживать террор. И террор как политический институт функционирует только и исключительно ради того, чтобы поддерживать существующий сейчас формат государства и режима. Поэтому, если в общем характеризовать террор, то это на сегодня не только политический инструмент, а скорее политический институт управления и удержания власти».





Политолог отмечает, что сейчас характеризовать террор прилагательным не приходится, поскольку он приобрел форму государственного института, проявляется во всех сегментах общества: образовании, медицине и так далее.





Террор направлен не только на то, чтобы уничтожить сопротивление и нелояльность, а чтобы держать в атмосфере страха все общество в целом. Отсюда и приговоры, в том числе и для подростков, изъятие детей у родителей, возвращение так называемой карательной психиатрии. Террор стал основным, фундаментальным институтом политического управления в системе, которая создана Лукашенко.





Хаотичная реакция властей на революцию





В свою очередь Петр Кузнецов, политический обозреватель, публицист, считает, что власти на самом деле плохо осмысливают действительность. Мышление у режима сосредотачивается на тактических моментах, лишь бы день простоять, а там как-то будет дальше. То есть они решают проблемы по мере их поступления.





«Вот была проблема уличных протестов, они их душили несмотря ни на что. Ее решили, а теперь решают проблему по возвращению в международную политику и возврат к источникам финансирования. Но то, что натворили раньше, сильно мешает сегодня. Это огромные изъяны узкого кругозора. Это ситуативные действия», – говорит Петр Кузнецов, политический обозреватель, публицист.





Мирная революция проиграла?





После того, как власти развернули в стране массовый террор, сложно ожидать, что граждане консолидируются и вновь мобилизуются ради активных действий, считает Павел Усов. К тому же не изменилась психология революции. Даже у символических лидеров революции она остается исключительно мирной.





«Мирным путем в контексте насилия и террора революция завершится только самопожертвенностью, но в психологическом или моральном плане не влияет на структуры, которые осуществляют террор, – на милиционеров, судей. Да, там есть честные люди, но они и так не принимают участия в репрессиях, но только потому, что они честные люди, а не потому, что поддаются на какое-то давление общества.





Бороться с лукашенковской системой мирными акциями невозможно. Фактически мы видим, что люди, против которых возбуждены дела, которые использовали мирные способы воздействия на силовой аппарат, наказываются так, словно была попытка покушения на жизнь. Система никого не жалеет и не использует мягкие формы воздействия, а идет по жесткому сценарию. Поэтому в таких условиях мирные протесты не могут привести к изменениям. А второй момент заключается в том, что, безусловно, мы наблюдаем сейчас ликвидацию ядра протеста», – отмечает Павел Усов.





Политолог добавляет, что власти сажают за решетку, репрессируют или заставляют покидать пределы страны самую активную часть населения. Таким образом власти заменяют физическое уничтожение противников, выдавливают их из физического и политического пространства страны. В этих условиях призывы к подготовке часа «Х», о которой говорят псевдополитики, – только манипуляции. Это попытка сделать собственный пиар на ситуации. Политолог говорит, что нужно быть искренними с людьми, рассказать, что мирные меры не приведут к изменениям системы.





«Нет подготовленных людей, а все попытки подготовки завершаются или провалами, или провокациями, которые мы видим на примере с компанией Зенковича, Федуты. Власти используют непродуманную активность в свою пользу».





Павел Усов, несмотря на слова о сомнительных результатах мирной борьбы, все же отмечает, что не надо прекращать борьбу. Каждый человек может каким-то образом раскачивать эту систему, честно выполнять свою работу, неподчиняться преступным приказам, не засуживать, не манипулировать учениками, солидаризироваться, не давать властям увольнять или запугивать своих коллег.





Мы также видим, что третьей проблемой этого процесса является отсутствие солидарности у людей. То, что удалось сделать властям, – это уничтожить основы солидарности. Возможно, где-то основы этой солидарности еще остались и где-то есть энергия протеста, но она неочевидна, потому что страх перед репрессиями и террором, которые ничем не ограничены, парализует активность и деятельность людей. И этот террор может вызвать соответствующую реакцию у людей.





«И здесь самая крайняя форма борьбы – ответ террором на террор. Вполне вероятно, что могут найтись такие личности, которые в отчаянии начнут реализовывать последнюю форму сопротивления. Пока этого мы не видим, неизвестно, появится ли такая форма. В современной истории Беларуси такого не было. Но теперь другие условия, и много людей доведены до отчаяния. И если прессинг и террор будут продолжаться, то люди, которых доведут до отчаяния, начнут отвечать террором на террор».



Революция еще не завершилась, она идет





Петр Кузнецов в своем Telegram-канале пишет, что ошибочным является стереотип о том, что революция – это обязательно борьба за власть. Это стереотипное восприятие навязанное нам мифами о выстреле Авроры, штурме Зимнего и Владимира Ильича в одном флаконе – как о едином возможном формате революции. С советских времен, из поколения в поколение, мы привыкли понимать само понятие «революция» как некий акт прямого воздействия по захвату власти одними и отстранению от власти других.





«Революция сама по себе – это коренная, радикальная перемена общественного устройства, уклада, если угодно. Когда на смену старому и отжившему приходит новое. Революции происходят в экономике, культуре, технологиях и очень часто в сознании и мировосприятии. Что же касается вопроса взаимоотношений революций и властей, то это, как правило, решается по двум сценариям: когда во власти находятся люди умные, они начинают реформы для того, чтобы привести существующее положение дел в соответствие с новой реальностью и таким образом самосохраняются, а когда во власти люди неразумные, они всеми силами противоречат новому, что в итоге приводит к тому, что их просто сметают», – считает Петр Кузнецов.





Смена власти, по словам политического обозревателя, не должна быть обязательной во время революции. Это лишь ее побочный эффект в том случае, если власть оказывается неактуальной для обновленного общества.





«Главный вывод – белорусская революция не проиграла. Белорусская революция еще идет. Общество сильно обновилось, можно сказать, кардинально – и в этом белорусская революция уже выиграла. Однако победа эта в полной мере невозможна, пока не будет решен вопрос с реальной властью, и в этом смысле революция еще не победила, она – идет», – отмечает Петр Кузнецов.



Перспективы революции и отсутствие перспективы у режима





Режим Лукашенко сегодня держится исключительно на терроре, других возможностей легитимизации нет, считает Павел Усов. По мнению политолога, ослабление террора может сразу привести к социальным и политическим взрывам.





«Это как держать пружину, которую сжимают и потом отпускают, – она выстреливает. То же происходит и с обществом. Это механизмы, правила, которые не изменяются. А в Беларуси такая ситуация, когда власти должны поддерживать террор. Это не только политический, но и экономический, системный террор, и он требует подпитки, поскольку как только закончится ресурс террора, власти начинают смягчение своего подхода, то это воспринимается как слабость и приводит к социальному и политическому взрыву», – говорит политолог.





Все время режиму необходимо поддерживать аппарат репрессий, нужна долгосрочная стратегия реализации террора, так как к политическим требованиям граждан добавляются социально-экономические требования. Но режим при недостаточности средств начнет уменьшать пенсии, социальные выплаты, поскольку ресурсы пойдут на другие нужды. Все это будет создавать еще большую температуру для политического взрыва.





«Конечно, здесь, к сожалению, есть и определенные внешние аспекты, которые стабилизируют систему. Это – Россия. Мы понимаем, что без поддержки со стороны Кремля, авторитарный режим в Беларуси развалился бы уже в августе, или в первые месяцы осени прошлого года. И эта показательная политическая, экономическая и информационная поддержка приводит к стабилизации машины террора», – говорит Павел Усов.





Но и для России постоянно поддерживать существующий режим в Беларуси не совсем выгодно. Тем более, когда мы говорим и видим, что Россия хочет интегрировать Беларусь более глубоко, а интегрироваться со страной, в которой происходит глубокий системный террор – это очень дорого. Ведь поддержание этого террора переложится на плечи России, Москва будет вынуждена поддержать систему террора, иначе могут произойти неожиданные внутренние реакции в белорусском обществе.





«В ближайшей перспективе, возможно, до 2022 года у режима, благодаря поддержке со стороны Москвы, ресурсы пока есть. И есть откуда их выкачивать. А главное – внешний ресурс в виде России. Поэтому в таких условиях чрезвычайно важны санкции, чтобы ускорить исчерпание внутренней системы террора и сделать очень ценной внешнюю поддержку. Нужно сделать так, чтобы Россия поняла, что поддерживать террористический режим в Беларуси чрезвычайно дорого для собственного бюджета».





Со многими тезисами Павла Усова соглашается Петр Кузнецов. Политический обозреватель говорит, что ситуация в нашей стране будет развиваться достаточно медленно, если смотреть с перспективы отдельного человека, и довольно быстро с точки зрения исторической перспективы.





«Люди возмущаются, говорят, что ждали обвала экономики, а она держится. Но ведь не бывает внезапного обвала экономики, определенные сдвиги не ощущаются внезапно. Но негативные аспекты для системы только будут увеличиваться, поскольку у режима очень не хватает ресурсов. И если не будет достаточно ресурсов, станут избавляться от кадров, первыми попадут под увольнение квалифицированные кадры», – говорит Петр Кузнецов.





Теперь, после подавления протестов, система в мобилизованном состоянии, но после этого закономерно придет состояние демобилизации и коррозии. И это в сложившихся условиях просто неизбежно, подчеркивает политический обозреватель.





Сейчас система находится под давлением факторов, которые она и создала, а это и отсутствие легитимности, и международная изоляция, и отсутствие доверия со стороны граждан страны, отсутствие экономических стимулов. И если она ослабнет, как когда-то было в СССР, тогда произойдет взрыв.





Но это общий прогноз, на естественный ход вещей в нашей стране влияет Россия, которая замедляет развитие. Но даже это влияние может лишь отсрочить конец системы, остановить развитие просто невозможно, полагает аналитик.







