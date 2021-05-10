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Травма и реальность, в которой живут белорусы - что делать?

О том, как белорусам сохранить психическое здоровье в этот непростой исторический период, рассуждает в своем комментарии специально для DW психолог Оксана Ткачук.

Травма и реальность, в которой живут белорусы - что делать?
Специально для Deutsche Welle психолог Оксана Ткачук написала о том, как белорусам сохранить психическое здоровье в этот непростой исторический период. Обсудить ее мнение и поделиться своим можно под соответствующим постом в Telegram-канале "DW Беларусь".

Ко мне как к психологу нередко обращаются после какого-либо стрессового события, с которым человек не смог справиться: смерть, авария и т.д. В этом случае речь может идти о психологической травме. Важно знать, что травма - это не само событие, а состояние, им вызванное. Значит ли это, что большинство белорусов переживает травму? С августа я вместе с коллегами оказываю помощь как волонтер и вижу, что степень полученного ущерба у пострадавших разная. Поэтому давайте разбираться.

В одной и той же ситуации разные люди будут переживать разное: одни получат стресс, другие – травму. От чего это зависит? От особенностей психики, от текущего состояния, от фактора внезапности и пр. В этом и отличие: стресс мобилизует, травма парализует. Стресс дает возможность справляться с произошедшим, а травма - нет, она характеризуется потерей контроля. И событие может быть одним и тем же (например, задержание или обыск), но один человек получит стресс, а другой травму. Или так: в один момент времени человек испытает стресс, в другой - травму.

Существует несколько факторов травмы. И сейчас знать о них необходимо, потому что некоторые из них можно либо предусмотреть, либо прекратить их действие.

Факторы травмы: ищите выходы. Всегда


- Длительность: чем больше человек находится в травмирующей ситуации, тем больше вероятность травму получить. Поэтому первое, что мы делаем - при первой же возможности извлекаем его (себя) из этой ситуации ("уносим потерпевшего с поля боя"), и помогаем ему отреагировать. Это может сделать любой человек. 
Просто спрашивайте и слушайте с сопереживанием.

- Фокус травмы в утрате контроля - реальной или мнимой. Чем меньше контроля, тем хуже последствия для психики.  На самом деле практика показывает, что жертва в состоянии долго сохранять контроль. Ищите выходы. Всегда.

- Постоянные изменения - например, непредсказуемое поведение людей, от которых зависит ваше здоровье или жизнь. В этом случае важно по возможности стабилизировать обстановку, чтобы человек мог обрести почву под ногами.

- Масштаб разрушений: чем он больше - тем больше травма. То, что уже пострадало, нужно оплакать. Но если что-то уцелело, то важно рассматривать это как ресурс, на который можно опереться.
 

Такой фактор как внезапность тяжело предвидеть, но все-таки - продумайте свой вариант действий в случае задержания, ареста, обыска. Приготовьте тревожный чемоданчик. Приведите в порядок свои дела и гаджеты. Проговорите с близкими различные варианты развития событий. Такая готовность в решающий момент может спасти вашу психику или ваше физическое здоровье.

Поведение в момент события: бей, беги, замри


Оксана Ткачук

Во время стресса человек реагирует тремя способами: бей, беги, замри. Если организм использует первые два способа, то событие проживается легче. Если используется третий, то травма скорее будет. Я, конечно, не призываю вас сражаться или убегать в момент задержания (что может усугубить положение), я призываю вас не оставаться в психическом оцепенении: мысленно разговаривайте с собой или анализируйте ситуацию и способы выхода из неё; читайте про себя мотивирующие стихи (да-да, я знаю такой случай: женщине давали силы стоять со сцепленными руками у стены стихи, которые она читала про себя); наблюдайте за действиями окружающих людей и составьте их психологический портрет. Что угодно. Но не замирайте в оцепенении жертвы, ждущей наказания.

Все закончилось - нужна ли вам помощь?


Понятно, что вам хотелось бы поскорее забыть произошедшее, как страшный сон. И порой это удается – человек полностью возвращается к былому качеству жизни. Есть и другой вариант: после стрессового события появляются различные симптомы, которые ухудшают жизнь. Они могут быть:

Физиологические: нарушение сна, тревога, напряжение в теле, вегетативные расстройства. Одновременно может быть астения - когда уже нет сил выносить постоянное напряжение. А также злоупотребление химическими веществами страдания столь интенсивны, что требуют обезболивающего.


Психологические. Например, человек часто как бы отключается - задумывается, теряет нить разговора, невнимателен. Либо он отщепляет что-либо из связки: поведение-чувства-ощущения-знания. Если отделяются чувства, то человек может говорить о страшном событии без эмоций. Если знания, то пострадавший может не помнить какого-либо эпизода. Если было совершено физическое насилие, то могут притупляться телесные ощущения. Среди психологических симптомов также: алекситимия (неспособность называть эмоции), самоагрессия, панические атаки, отказ от контактов, ангедония (отсутствие радости).

Кроме того, травма часто сопровождается переживанием беспомощности и пассивности. Нет ничего – ни чувств, ни желаний.

Если большинство симптомов вы опознали у себя или у близкого - важно обратиться к специалисту. И последнее: ситуация, в которой мы находимся - временная, и поэтому нам необходимо выжить и сохранить себя для будущего. И я уверена - это нам под силу.

Автор: Оксана Ткачук, психолог, в рамках волонтерской деятельности помогает пострадавшим от репресий в Беларуси

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением редакции и Deutsche Welle в целом.
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