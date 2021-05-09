Политолог: Сюжет той кампании преподнес несколько уроков

Когда ровно год назад белорусская Палата представителей назначила президентские выборы на 9 августа 2020 года, аналитики в основном прогнозировали очередную скучную, целиком предсказуемую кампанию. Революции вообще непредсказуемы, и уж тем более невозможно было тогда вообразить белорусскую мирную революцию 2020 года.





Да, она не победила, но выразительно показала, что значительная часть общества переросла систему, построенную первым президентом. Эта система сегодня вроде бы берет реванш, однако в историческом плане она обречена.





Сюжет той кампании преподнес несколько уроков. Сели в лужу адепты бойкота выборов. Стало ясно, какой колоссальной может быть роль личности в истории: именно новые персоны придали драйв кампании, которая изначально виделась скучной, вялой.





Начало. Так было в 2020 году





Но деяния личности тогда обретают исторический масштаб, когда для этого созревают общественные условия. 2020 год показал, что масса белорусов созрела для перемен, осознала, что система Лукашенко не просто тормозит развитие страны, а ведет к ее деградации.





Еще один вывод из событий прошлого года: живучесть режима Лукашенко и, соответственно, судьба перемен в Беларуси критически зависят от позиции Москвы. В прошлом году классовая солидарность авторитариев, ненависть к «цветным революциям» перевесила все претензии Кремля к несговорчивому и хитрому белорусскому вождю.





Теперь вопрос в том, как долго режим сможет выдержать повышенное напряжение. Его экономические позиции ухудшаются, ресурсы тают, вертикаль может оказаться не такой монолитной, как это выглядит внешне. Многое зависит и от того, как поведут себя Кремль, Запад.





В любом случае возврат к той сонно-болотной ситуации, которая была до 8 мая 2020 года, уже невозможен.





И режим, и общество перешли Рубикон. Режим наломал столько дров, что его верхушка и многие силовики вряд ли рассчитывают на спокойную старость в случае смены власти. Они готовы стоять насмерть. А та часть общества, которая в августе вдохнула воздуха свободы и чьи права, символы, надежды теперь втаптывают в грязь, закусила губу.





И эти люди, надо думать, постараются использовать первое же новое окно возможностей для смены ситуации. Причем тогда, зная, чем чревато поражение, они будут, мягко говоря, намного решительнее.



