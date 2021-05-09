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Премьер - о декрете "на случай чего": Главнокомандующий предусмотрел все варианты

Премьер-министр Роман Головченко объяснил сегодня актуальность принятия декрета «О защите суверенитета», по котором в случае, если Лукашенко убьют, власть должна перейти к Совету безопасности.

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Глава правительства считает, что в стране должен быть план действий для нештатных случаев, и подписанный декрет его предлагает.

Головченко уточнил, что глава государства принял решение, каким станет управление страны в случае, если в отношении его будут совершены действия насильственного характера.

Это его право и даже, возможно, обязанность как главнокомандующего — предусмотреть все возможные варианты. На любой нештатный случай в государстве должен быть план действий», — сказал Головченко.
Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко 9 мая подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя».

Документ устанавливает, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все госорганы действуют, руководствуясь решениями Совета безопасности под председательством премьер-министра.
OL
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