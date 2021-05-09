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Глава правительства считает, что в стране должен быть план действий для нештатных случаев, и подписанный декрет его предлагает.





Головченко уточнил, что глава государства принял решение, каким станет управление страны в случае, если в отношении его будут совершены действия насильственного характера.





Это его право и даже, возможно, обязанность как главнокомандующего — предусмотреть все возможные варианты. На любой нештатный случай в государстве должен быть план действий», — сказал Головченко.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко 9 мая подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя».





Документ устанавливает, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все госорганы действуют, руководствуясь решениями Совета безопасности под председательством премьер-министра.