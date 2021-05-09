В Витебске задержания на параде
В Витебске 9 мая за маску с изображением красного сердца на белом фоне задержали по меньшей мере двоих молодых людей.
Парад 9 мая в Витебске. Фото: belsat.eu
Руслана Яневича и Ангелину Туровец вероятно задержали на параде. Поводом для задержания стала маска Ангелины с изображением красного сердца на белом фоне. Сейчас оба находятся в Железнодорожном РОВД. По предварительным данным, на задержанных составляют протоколы по 24.23 КоАП и изымают вещи.
Матери Ангелины, Татьяне Туровец, грозит до 6 лет лишения свободы за то, что она якобы во время задержания женщина укусила за палец одного милиционера, прокусила перчатку другому и нанесла удар ногой в голову третьему.
МГ/МВ belsat.eu
13:18 09/05/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение