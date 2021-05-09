+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В Витебске задержания на параде

В Витебске 9 мая за маску с изображением красного сердца на белом фоне задержали по меньшей мере двоих молодых людей.

Парад 9 мая в Витебске. Фото: belsat.eu


Руслана Яневича и Ангелину Туровец вероятно задержали на параде. Поводом для задержания стала маска Ангелины с изображением красного сердца на белом фоне. Сейчас оба находятся в Железнодорожном РОВД. По предварительным данным, на задержанных составляют протоколы по 24.23 КоАП и изымают вещи.

Матери Ангелины, Татьяне Туровец, грозит до 6 лет лишения свободы за то, что она якобы во время задержания женщина укусила за палец одного милиционера, прокусила перчатку другому и нанесла удар ногой в голову третьему.
МГ/МВ belsat.eu
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Памяти павших.
Анатолий Санотенко
На джипах ста пятидесяти...
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]