В Витебске задержания на параде

Парад 9 мая в Витебске. Фото: belsat.eu









Руслана Яневича и Ангелину Туровец вероятно задержали на параде. Поводом для задержания стала маска Ангелины с изображением красного сердца на белом фоне. Сейчас оба находятся в Железнодорожном РОВД. По предварительным данным, на задержанных составляют протоколы по 24.23 КоАП и изымают вещи.





Матери Ангелины, Татьяне Туровец, грозит до 6 лет лишения свободы за то, что она якобы во время задержания женщина укусила за палец одного милиционера, прокусила перчатку другому и нанесла удар ногой в голову третьему.







