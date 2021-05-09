— 9 мая 1945 года нацистская Германия капитулировала, завершив своё участие в войне. И День Победы – это праздник в честь ее окончания. Но это праздник со слезами на глазах. Ведь война стала огромной трагедией для всего мира – и особенно для Беларуси. Мы все с детства помним, что за четыре года войны погиб каждый третий житель нашей страны. Это не праздник про «можем повторить». Это история про «никогда вновь», — отметила Светлана Тихановская.





Сейчас мы слишком хорошо знаем, как жили люди во время войны, как оккупационная администрация всюду развешивала свою символику, как нацисты арестовывали на улицах мирных жителей без каких-либо причин, как они сажали людей в тюрьму без суда и следствия. Как ложь, насилие и беззаконие стало главной идеологией на захваченной территории. И мы хорошо знаем, что люди не должны умирать и жертвовать своими жизнями ради чьих-то амбиций. Что каждая война и каждое насилие ужасно в любом своём проявлении.





Но почти 80 лет спустя мы видим, что не все вынесли этот урок. Есть те, кто манипулирует исторической трагедией целого народа, чтобы очернить нынешних борцов за независимость. Есть те, кто использует в пропаганде героев, которые сражались за нашу победу 76 лет назад.





Светлана Тихановская подчеркнула, что 9 мая – очень важная, памятная дата. "Я хочу разделить с вами эту память и желаю, чтобы и наш общий День победы пришёл как можно скорее", -- заявила экс-кандидат в президенты.