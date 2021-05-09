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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Мнение о позиции ЕС и новых протестах в Беларуси. Тактика наблюдения за преступлением

К сожалению, сейчас, если и можно говорить об усилении давления на Лукашенко, то над этим работают исключительно Соединенные Штаты, сказал директор Беларуского свободного театра Николай Халезин в интервью "Настоящему времени".

"Над этим работают исключительно Соединенные Штаты".
 
Евросоюз не работает по этому направлению. И мне кажется, что это стратегическая ошибка ЕС. Они выбрали тактику четырех шагов и зависли на первом шаге, который называется "Ждем и смотрим" – Wait and see. То есть это, по сути, тактика наблюдения за преступлением, потому что количество преступлений, которое производит власть, растет. А Евросоюз не в состоянии повернуться и быстро принять решение.

Фото: Александр Атасунцев / РБК


Если говорить глобально, то это вообще проблемы Евросоюза, поскольку он создавался для свобод экономических, но не политических. И пока нет алгоритма принятия политических решений, потому что все эти попытки – консолидированно 27 стран голосуют одновременно и говорят "да" – они не приводят ни к чему. Потому что у каждой из этих стран, не у каждой, а хотя бы даже у пяти стран есть заинтересованность в каких-то коммерческих проектах с Беларусью, то они будут очень долго думать, голосовать ли им, и позволять ли им вводить санкции большим блоком. А если мы говорим про политические решения, которые нужно принимать просто волею руководства, то, в принципе, вот у них есть какие-то перспективы. И поэтому четвертый пакет санкций будет, но вот вызвали они сейчас гнев белорусов тем, что отложили его принятие. И получается, что, имея все документы на руках с октября 2020 года, четвертый пакет санкций не принят до сих пор.
currenttime.tv
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